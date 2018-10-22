Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa günü 94.681,70 puandan tamamladı

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,84’lük düşüşle tamamladı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,84’lük düşüşle tamamladı.
 
Endeks, 1.722 puanlık azalışla 94 bin 681 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi de yüzde 1,17 değer kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Amasya Protokolü´nün imzalanması - Tarihte bugün 22 Ekim 1919

Amasya Protokolü´nün imzalanması - Tarihte bugün 22 Ekim 1919

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA