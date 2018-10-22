Borsa günü 94.681,70 puandan tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,84’lük düşüşle tamamladı.

Endeks, 1.722 puanlık azalışla 94 bin 681 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi de yüzde 1,17 değer kaybetti.