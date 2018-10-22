Borsa günü 94.681,70 puandan tamamladı
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 1,84’lük düşüşle tamamladı.
- İHA
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,84’lük düşüşle tamamladı.
Endeks, 1.722 puanlık azalışla 94 bin 681 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi de yüzde 1,17 değer kaybetti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.