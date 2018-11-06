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Borsa günü 94.727,67 puandan tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 94.727,67 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.220,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,39 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 96.300 puanı test eden BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan kar satışlarının etkisiyle düşüşe geçerek, günü 94.727,67 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi ile açıklanacak şirket bilançolarının, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ile ABD'de bugün gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin ilk sonuçların takip edileceğini söyledi.

İran'a yaptırımlar ve ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların gündemini meşgul ettiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 seviyesinin destek, 96.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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