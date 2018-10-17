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Borsa, günü yüzde 0,53’lük yükselişle tamamladı

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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,53'lük yükselişle tamamladı. Endeks, 524 puanlık artışla 98 bin 991 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira oldu.

Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi de yüzde 0,51 değer kazandı.

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