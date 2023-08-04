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Ekonomi

Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,48 değer kazanarak günü 7.400,57 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 7.427,10 puana taşıdı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 18:51 - Güncelleme:
Borsa haftayı rekorla kapattı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 179,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 136,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,34, holding endeksi yüzde 3,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,08 ile ulaştırma, tek kaybettiren ise yüzde 0,88 ile elektrik oldu.

ABD'de, tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin ile beklentilerin altında kaldı.

Haftalık ortalama çalışma saati 34,3'e inerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle Fed'in şahin adımlarını sona erdirebileceğine dair beklentilerin devam etmesine karşın, ortalama saatlik kazançlardaki artışla bankanın para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü söyledi.

Haftaya yurt içinde hazine bütçe dengesi, işsizlik oranı ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD, Çin, İngiltere, Almanya enflasyon, İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.600 seviyelerinin direnç, 7.300 puan destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziranda 422 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

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