Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun: Borsa olarak iş yapma modelimizi değiştirdik

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl "Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım" temasıyla hibrit olarak düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı.

Kongrenin açılışında konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, Borsa İstanbul olarak şirketlerin ve yatırımcıların sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalanması için çalıştıklarını söyledi.

"Borsa İstanbul'umuzun temel misyonlarından biri ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için, şirketlerimizin finansmanını sağlayan ekosistemin önemli bir parçası olmasıdır" diyen Ergun, bu çerçevede ülkenin 1.000 büyük sanayi şirketinden borsada işlem görmeyenleri ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ülkenin 15 önemli sanayi şehrinden 152 şirketle görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktaran Ergun, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda gittiğimiz illerin sanayi odalarında da toplantılar yapıyoruz. Çünkü borsa olarak iş yapma modelimizi değiştirdik. Artık sadece halka arz başvurusundan sonra başvuru değerlendiren bir borsa değiliz. Başvurudan önce de karar ve hazırlık aşamasında şirketlerimize destek veren bir borsayız. Son 2 yılda borsamızda 85 şirketimiz işlem görmeye başladı. Bu şirketlerin halk arzından 36 milyar TL kaynak sağlandı. Son 2 senede borsamızda işlem görmeye başlayan borçlanma aracı sayısı 3 bin oldu. Bu ihraçlardan da 581 milyar TL kaynak sağlandı. 2 sene önce günlük ortalama işlem hacmimiz 26 milyar TL iken, 2022 yılı günlük ortalama işlem hacmimiz 63 milyar TL oldu. 2 sene önce borsamızda işlem gören şirket sayısı 394 iken, bugün 478'e ulaştı. 2 sene önce yatırımcı sayımız 1,3 milyon iken, bugün 3,3 milyona yükseldi. İşte bu şekilde bir yandan piyasalar ve borsamız büyürken, diğer taraftan sunduğumuz finansal hizmetlerin ve ürünlerin çeşitliliğini artırmaya devam ediyoruz."

Ergun, bu kapsamda yakın zamanda emtia pazarını kurduklarını, Darphane Altın Sertifikası'nın borsada işlem görmeye başladığını, BIST Antrepo'yu oluşturduklarını, böylece gümrük sahası dışında uluslararası bir saklama merkezine sahip olduklarını, öte yandan, sürdürebilirlik alanında hesapladıkları endekslere bir üçüncüsünü eklediklerini, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nin borsanın büyük ve likit şirketlerinden oluştuğunu, 13 Ocak'ta bu endeksin üzerine bir vadeli işlem sözleşmesi açacaklarını bildirdi.

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Borsada işlem gören şirketlere eğitim verdiklerini, ayrıca borsada işlem gören şirketlere rehberlik etmesi için Sürdürülebilirlik, Entegre Raporlama Hazırlama ve İklim Raporlama Hazırlama Rehberi hazırladıklarını ifade eden Ergun, şu değerlendirmede bulundu:

"Hesapladığımız sürdürülebilirlik endekslerimizin üzerine kurulmuş 21 adet fon bulunmaktadır. Katılım finans alanında ise 12 Kasım 2021'den itibaren 5 endeks hesaplamaya başladı. Bu endekslerimizin üzerine kurulmuş 34 adet fon bulunmaktadır. Diğer taraftan, 25 Kasım 2022'de 6. endeksimizi de hesaplamaya başladık. BIST Katılım Temettü Endeksi. Bu şekilde hem katılım finansı kriterlerine uygun şekilde yatırım yapmak isteyen, aynı zamanda düzenli temettü dağıtan şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yeni bir hizmet daha sunmuş olduk."

Devlet iç borçlanma senetleri üzerine vadeli işlem sözleşmeleri açtıklarını, vadeli işlem ve opsiyon piyasasına açılış seansı oluşturduklarını belirten Ergun, Borsa İstanbul olarak İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin borsalarının oluşturduğu Borsalar Forumu'nun Genel Sekreteryası'nı yürüttüklerini söyledi.

Ergun, üye ülkelerin oluşturduğu ortak fona yatırımlar için tüm üye ülkeleri davet ettiklerini ve 2 Ağustos'ta işlemi açtıklarını aktararak, "Diğer taraftan borsa olarak bu sene Abu Dabi borsasına ilk teknoloji ihracatımızı gerçekleştirdik. Ticari ilişkimizi burada da bırakmadık. Abu Dabi borsasında, sadece Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yatırım yapmak üzere bir fon kuruldu ve bu fon, Abu Dabi borsasında 9 Ağustos'ta işlem görmeye başladı." diye konuştu.

Yakın zamanda Karbon Piyasası ve Girişim Sermayesi Pazarı'nı kurmayı planladıklarını ifade eden Ergun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Karbon piyasası, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefi ve Avrupa Birliği sınırda karbon ticareti mekanizmasının en önemli bileşenidir. Girişim Sermayesi Pazarı ise halka arz potansiyeli olan ancak halka arza henüz hazır olmayan şirketlerimizin sadece sermaye artışı yoluyla nitelikli ve kurumsal yatırımcılara yapacakları ihraçla borsamızda işlem görmeye başlamasıdır. Bu şekilde şirketlerimiz bir yandan büyümeleri için gerekli olan fona sahip olurken, bir yandan borsamızda işlem görerek kurumsallaşmalarını da tamamlayacaklar ve halka arza hazır hale geleceklerdir. Arz tarafında daha fazla şirketimizin çeşitli kaynak temini imkanına kavuştuğu, talep tarafında ise daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaştığı, özetle piyasalarımızın büyümesine, yine finansal hizmetlerin ve ürünlerin geliştirilmesine odaklandığımız bir hedefle İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması konumuna güç katmaya devam edeceğiz."