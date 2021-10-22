Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini işleme açtı

22 Ekim 2021 Cuma 10:27 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 10:27

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 22 Ekim 2021'den başlayarak Fiziki Teslimatlı DolarTL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerini işleme açtı.

Mevcut nakdi uzlaşmalı döviz sözleşmelerine ek olarak vade sonunda fiziki teslimatlı olarak işleme açılacak bu sözleşmeler başta reel sektör ve dış ticaret şirketleri olmak üzere, faaliyetleri gereği bilançosunda yabancı para pozisyonu taşıyan şirketlerin kur risklerini daha rekabetçi, güvenli ve şeffaf bir platformda yönetmelerine imkân sağlayacak. Gerçek kişilerin emir iletemeyeceği bu sözleşmeler, aralarında kredi limiti olmayan veya finansal stres zamanlarında limit sorunu yaşayan finansal kuruluşların birbirleriyle merkezi karşı taraf güvencesi altında işlem yapmalarını da temin edecek. Standart vadelerin yanı sıra sağlanacak esnek vade açma olanağı ile şirketlerin döviz pozisyonlarını aynen bankalarla yaptıkları forward ve opsiyon sözleşmelerinde olduğu gibi vade uyuşmazlığı olmadan koruma altına almasına imkân sağlayacak. Bu sayede şirketler sadece aktif olarak çalıştıkları ve kredi limitine sahip oldukları bankalardan değil, Borsa İstanbul'a erişimi olan tüm paydaşlardan fiyat alarak daha rekabetçi fiyatlara erişebilecekler.