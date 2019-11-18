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Borsa İstanbul yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Borsa İstanbul 100 endeksi 106 bini aşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı

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Borsa İstanbul 100 endeksi, 1,5 yıl aradan sonra 106 bin puanı geçti.
 
Bankacılık hisseleri yükselişte başı çekti. Yılbaşından bu yana da Borsa İstanbul yüzde 18 prime ulaştı. 
 
Borsa İstanbul 100 endeksi en yüksek zirvesini, Ocak 2018’de 121 bin 532 puanla görmüştü.
 
Kaynak: TRT Haber

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