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Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 10.403,23 puandan başladı.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,67 puan ve yüzde 0,37 artarak 10.403,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,45 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,28 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,10 ile orman kağıt basım oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 azalışla 10.364,56 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumda enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek "Hazirandan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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