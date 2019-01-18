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Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 238'i yükseldi, 109'u değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 artarak 97.499,98 puana yükseldi.

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Endeks, sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadar, önceki kapanışa göre 682,63 puan değer kazandı. Dün, 96.817,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 375,54 puan ve yüzde 0,39 artışla 97.192,90 puandan başladı. Endeks, en düşük 97.046,00 puanı, en yüksek 97.657,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 1,61, hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve teknoloji endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 238'i yükseldi, 109'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Kardemir (D), Halkbank ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.285,20 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2020 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.10 itibarıyla basit getirisi yüzde 17,44, bileşik getirisi yüzde 18,20 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1406, sterlin/dolar paritesi 1,2948, dolar/yen paritesi 109,54 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3620 liradan, avro 6,1150 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.285,20 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 61,92 dolardan işlem görüyor.

Münbiç´te zaman ayarlı patlama

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