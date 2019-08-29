Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF oluşturuldu
Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya: 'Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduk.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya: Uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF'i oluşturduk.
Çetinkaya: Pay piyasamızdaki pazar yapısı kriterlerimizi çok yakında revize edeceğiz. Çok yakın zamanda bir düzenlememiz uygulamaya geçecek.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.