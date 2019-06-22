Borsa İstanbul’dan yeni hamle Emtia borsası yolda
Borsa İstanbul’da üretime dayalı emtia borsası kurulması yönünde çalışma yapılıyor. Kurulacak olan borsada tarım emtiaları da işlem görecek. Bu kapsamda Türkiye’nin helal kazanç merkezi haline getirilmesi planlanıyor.
İstanbul'un finans merkezi olması yolunda yeni bir adım daha atılıyor. Bu kapsamda içerisinde tarım emtialarının da dahil olduğu yeni bir emtia borsası kurulması için çalışma yapılıyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, Borsa İstanbul yetkililerinin proje üzerinde çalıştıklarını belirterek “Tarım emtialarının dahil olacağı bu borsanın kurulmasına ilişkin çalışmalar nihayete erdirilirse İstanbul hak ettiği konuma yükselerek İslam dünyası içerisinde bir helal kazanç merkezi haline gelir. Ayrıca İstanbul’un helal gıda piyasasında da etkinliği artar” dedi.
MERKEZ HALİNE GELECEK
Ersoy, helal kazanç ve helal gıdanın tüm insanlık için faydalı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Faizli sistem birçok soruna temel teşkil ediyor. Çünkü faiz düzeni demek üretimin engellenerek yoksullaşmasının artması demektir. Gıda sektöründe aldatmaca ise tüm dünyanın sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bu yüzden biz İslam ekonomisini tüm insanlığın refahı ve huzuru için önemli görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) kurulması da bu konuda önem taşıyor. HAK’ın kuruluşu İslami Finansın Türkiye’de gelişimi noktasında öncü bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü’nün helal standartları belirleme çalışmaları da önemlidir. İstanbul’un İslami Finans’ın merkezi olması hedefinin yakalanması, bu kurumsal yapının düzeltilmesine bağlıdır.”
Buğday hasadında verimli bir yıl
Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, bu sene Türkiye’de hava şartlarının özellikle tahıllar için çok güzel geçtiğini, buğdayda son yılların en verimli döneminin yaşandığını söyledi. Türkiye’de ürün çeşitliğinin Avrupa’ya göre çok daha fazla olduğunu vurgulayan Eser, “Tüm Avrupa kıtasından daha fazla çeşitliliğe sahibiz. Üretim açısından çok büyük zenginliklerimiz var bizim. Türkiye’de yaklaşık 630 mikroklima var. Bu Avrupa’da yok. Bitki ıslahının önemi, elimizdeki türlerin çeşitliliğinin arttırılması çok önemli” dedi.
‘Türkiye’de helal bir şirket bulmak zor’
Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Suhel Ahmad Fadel Hawamdeh de yurt dışından Türkiye’de borsaya girip yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yönelik hisse senetlerinin helal olup olmadığı verisini sağlayacak bir üst kuruluşun bulunmadığına dikkati çekti. Hawamdeh, şöyle devam etti: “Helal bir şirketi tanımlarken o şirketin helal olduğunu söyleyebilecek, belli kriterler çerçevesinde çalışan bir üst denetim kuruluşunun olması gerekiyor. Türkiye’de şu an bunu yapabilecek bir mekanizma yok. Bu yüzden Türkiye’de helal bir şirketten bahsetmek zor. Sadece gıda sektöründe helal standartları bazı kuruluşlar var. Örneğin borsada işlem yapan bir şirketin helal standartlara uyup uymadığını denetleyecek yetki sahibi bir kuruluş olursa helal yatırım sektörüne ilgi artabilir.”
‘İslam dünyasından Türkiye’ye akış var’
Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Ashraf Dawaba ise Türkiye’nin İslam ve batı dünyası arasında bir köprü konumunda bulunması ve her iki dünyadan izler taşımasının çok büyük bir avantaj olduğunu b elirterek, “Türkiye’nin kamu bankalarının katılım bankacılığı alanında yaptığı çalışmalar İslami finans piyasasına teveccühü artıracaktır. Müslüman ağırlıklı nüfusu bulunan Türkiye’nin gerekli yapısal reformları yaptığı takdirde İslami bankacılığın merkez üslerinden biri olacağını düşünüyorum. Türkiye 4 mevsimin yaşandığı ve İslami değerlerin birlikte yaşatıldığı zengin bir coğrafya. Bu yönüyle de yatırımcıların ilgi odağı olacaktır” dedi.
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