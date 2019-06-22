Borsa İstanbul’dan yeni hamle Emtia borsası yolda

İstanbul'un finans merkezi olması yolunda yeni bir adım daha atılıyor. Bu kapsamda içerisinde tarım emtialarının da dahil olduğu yeni bir emtia borsası kurulması için çalışma yapılıyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Arif Ersoy, Borsa İstanbul yetkililerinin proje üzerinde çalıştıklarını belirterek “Tarım emtialarının dahil olacağı bu borsanın kurulmasına ilişkin çalışmalar nihayete erdirilirse İstanbul hak ettiği konuma yükselerek İslam dünyası içerisinde bir helal kazanç merkezi haline gelir. Ayrıca İstanbul’un helal gıda piyasasında da etkinliği artar” dedi.

MERKEZ HALİNE GELECEK

Ersoy, helal kazanç ve helal gıdanın tüm insanlık için faydalı olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Faizli sistem birçok soruna temel teşkil ediyor. Çünkü faiz düzeni demek üretimin engellenerek yoksullaşmasının artması demektir. Gıda sektöründe aldatmaca ise tüm dünyanın sağlığını tehlikeye atmaktadır. Bu yüzden biz İslam ekonomisini tüm insanlığın refahı ve huzuru için önemli görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) kurulması da bu konuda önem taşıyor. HAK’ın kuruluşu İslami Finansın Türkiye’de gelişimi noktasında öncü bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü’nün helal standartları belirleme çalışmaları da önemlidir. İstanbul’un İslami Finans’ın merkezi olması hedefinin yakalanması, bu kurumsal yapının düzeltilmesine bağlıdır.”