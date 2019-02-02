Borsa liginde lider Cimbom

Galatasaray’ı yüzde 12.8 ile Fenerbahçe ve yüzde 2.47 ile Beşiktaş izledi. Söz konusu dönemde yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi Trabzonspor oldu. Trabzonspor’un hisseleri ocak ayında yatırımcısına yüzde 18.83 kaybettirdi. Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray ocak ayını 804 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı. Galatasaray’ı 773 milyon 33 bin 800 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 398 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 125 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.