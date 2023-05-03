Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 4.517,38 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,20 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 4.631,13 puana kadar çıktı. Güne yükselişle başlayan borsada hisseler düşüş eğilimine geçti. Yatırımını borsada değerlendiren vatandaşlar, "Borsa neden düşüyor? Borsada neler oluyor?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte Son dakika borsa yorumları son dakika hisse senedi piyasalarında son durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 azalışla 4.540,73 puana geriledi. Dün başlayan düşüş eğilimine devam eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4.506,24 puandan kapatmıştı. Sektör endekslerinin azalması sonrası yatırımcılar borsa yorumlarını takip etmeye başladı. Peki Borsa neden düşüyor? Son dakika: Borsada neler oluyor? İşte detaylar...

BORSADA NELER OLUYOR?



Borsa yorumları ve piyasadaki son dakika değişimler, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 4.517,38 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,15 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.517,38 puana çıktı. Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,42 değer kaybederek günü 4.506,24 puandan kapattı.

Öğle saatlerine doğru düşüşe geçen BİST 100 endeksi -139,70 (-3,10%) düşüşle 4.357,36 oldu.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?



Borsanın düşüşe geçmesi, hisse senedi satın almış olan yatırımcıları harekete geçirdi. Borsadaki hisse senetlerinin düşmesi birçok nedene bağlı olabilir. Bazen yapılan spekülatif açıklamalar da hisse senedinin değer kaybetmesine neden olabilir.

Öte yandan Borsadaki düşüşün genel nedeni arz-talep dengesinin etkileridir. Arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması da fiyatın düşmesine neden olur.

Borsa İstanbul dün yüzde 1,83 değer kaybı ile kapanan BIST100 endeksi güne yüzde 0,59 primle 5.555,99 puandan başladı. Hisse senetlerinin fiyatları her şirket için farklılık gösterirken, borsada yaşanan düşüş birçok şirketin hissesinin aşağı yönde hareket etmesine neden oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

FED'İN POLİTİKA FAİZİNİ 25 BAZ PUAN ARTIRMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündeminin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır fakat senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli nedenlerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine neden olur.

Hisse senedi fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de politikadır. Ülke genelinde yapılan ekonomik değişimler borsanın değişmesine neden olabilmektedir.