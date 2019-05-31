30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8777
  • 6,5709
  • 245.179
  • 89.420
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa pazartesi günü öğlene kadar açık olacak

Borsa İstanbul'da 3 Haziran Pazartesi günü öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arifesi olan 3 Haziran Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında cuma gününe kadar tatile girecek.

Pazartesi günü, 3,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Arife günü yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugünkü işlemlerin takası, pazartesi günkü işlemlerinin takası ile birlikte 10 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30’a kadar yapılacak.

Atak helikopteri doçka mevzilerini böyle imha etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Türkiye'den kritik S-400 açıklaması

Türkiye'den kritik S-400 açıklaması

Milyonları ilgilendiriyor! Yola çıkacaklar dikkat

Milyonları ilgilendiriyor! Yola çıkacaklar dikkat

Terör örgütü PKK'ya dabe! Kritik isim yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dabe! Kritik isim yakalandı

Bakan Gül: Sıfır tolerans gösterilecek! Yakın zamanda açıklayacağız

Bakan Gül: Sıfır tolerans gösterilecek! Yakın zamanda açıklayacağız

MSB: Pilotlarımız F-4'ten atlayarak kurtuldu

MSB: Pilotlarımız F-4'ten atlayarak kurtuldu

Yer: Hakkari... Kaplumbağanın ağzındakini görenler şaştı kaldı!

Yer: Hakkari... Kaplumbağanın ağzındakini görenler şaştı kaldı!

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
 

POPÜLER HABERLER

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

L-UMTAS füzesi, hedefi tam isabetle vurdu

İlk kez Türkiye'de! Dünyada sadece 30 tane kaldı

İlk kez Türkiye'de! Dünyada sadece 30 tane kaldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yenikapı'da 300 bin kişi teravih namazı kılacak!

Yenikapı'da 300 bin kişi teravih namazı kılacak!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA