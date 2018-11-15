Borsa, yüzde 0,01 değer kazanarak 93.296,84 puana yükseldi

BIST 100 endeksi, güne 236,18 puan ve yüzde 0,25 artarak 93.523,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 371,84 puan ve yüzde 0,40 değer kaybederek 92.915,32 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.695,30 puanı, en yüksek 94.002,47 puanı gören endeks, günü yüzde 0,01 değer kazanarak 93.296,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,76 ve sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,60 ve hizmetler endeksi de yüzde 1,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 181,28 puan ve yüzde 0,15 azalarak 117.023,48 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 177'si prim yaptı, 182'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.213,44 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.213,44 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 211 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4140 lira, satışta 5,4357 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4587 lira, satışta 5,4806 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1312, sterlin/dolar paritesi 1,2800, dolar/yen paritesi de 113,19 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,92 dolardan işlem görüyor.