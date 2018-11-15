Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Borsa, yüzde 0,01 değer kazanarak 93.296,84 puana yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,67 puan artışla 93.296,84 puandan kapandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BIST 100 endeksi, güne 236,18 puan ve yüzde 0,25 artarak 93.523,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 371,84 puan ve yüzde 0,40 değer kaybederek 92.915,32 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 92.695,30 puanı, en yüksek 94.002,47 puanı gören endeks, günü yüzde 0,01 değer kazanarak 93.296,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,76 ve sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,60 ve hizmetler endeksi de yüzde 1,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 181,28 puan ve yüzde 0,15 azalarak 117.023,48 puandan kapandı. İşlem gören 529 hisse senedinin 177'si prim yaptı, 182'si geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, ASELSAN, Kardemir (D) ve Halkbank bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.213,44 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.213,44 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyrederek 211 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,4140 lira, satışta 5,4357 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,4587 lira, satışta 5,4806 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1312, sterlin/dolar paritesi 1,2800, dolar/yen paritesi de 113,19 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 66,92 dolardan işlem görüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sendika genel başkanın vurulduğu kavga kamerada

Sendika genel başkanın vurulduğu kavga kamerada

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA