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Ekonomi

Borsada yeni rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,67 değer kazanarak günü 7.714,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 18:47 - Güncelleme:
Borsada yeni rekor
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 272,88 puan artarken, toplam işlem hacmi 156,2 milyar lira rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 4,48 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 6,64 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle negatif seyrediyor.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,8 artışla beklentilerin üzerine çıktı.

Analistler, ülkede beklentileri aşan ÜFE'nin ülke ekonomisindeki enflasyon endişelerini artırdığını belirterek, verilerin Fed'in enflasyonla mücadelesinde henüz sona gelinmediğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Haftaya, yurt içinde konut satışları, bütçe dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) katılımcı anketi yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, Japonya ve Avro Bölgesinde enflasyon ve büyüme, İngiltere'de enflasyon, ABD ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.850 seviyelerinin direnç, 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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