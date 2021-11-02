Borsada yükselişte! ''Gelen bilonçolar oldukça pozitif''

TRT Haber 2 Kasım 2021 Salı 09:46 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 09:46

Borsa İstanbul'da pozitif seyir devam ediyor. Üçüncü çeyrek bilanço takvimiyle birlikte BIST 100 endeksi 9 işlem günü yükseldi. Uzmanlar küresel endekslerde bir düzeltme olmadığı sürece Borsada ibrenin yukarıyı göstereceğini ifade ediyor.

BIST 100 endeksi dün gün içinde bin 533 puana kadar yükseldi. Peki borsada yükseliş sürecek mi?

"BORSA İSTANBUL'DA YAVAŞ YAVAŞ BU UCUZLUĞUN REALİZE OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Ekonomist Cüneyt Paksoy, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti;

Şu ana kadar fiyatlanmamış dinamikler fiyatlanıyor. An itibarıyla Borsa İstanbul'da yavaş yavaş bu ucuzluğun realize olduğunu görüyoruz. İki üç kriteri öne çıkarıyoruz gelen bilonçolar oldukça pozitif.

Global endeksler ABD borsaları önderliğinde bir düzeltme içine girmedikçe artı içeride kur ve tahvil tarafından stabilizasyon korundakça Borsa İstanbul'un yönü yukarı gibi gözüküyor. Türkiye'nin bu sene büyümesi minimum yüzde 9. Belki biraz daha üzerine taşabilir. Bütün bunlar Borsa İstanbul için yukarı yönlü hikaye demek.

Nerede düzeltme derinleşebilir, 1500 altında 1450, 1485 o sıkışma bandını takip etmekte orayı önemli destek olarak görmekte fayda var.

Uzmanlar hisse seçiminin önemine dikkat çekiyor. BIST30, BIST50 ve BIST100 içerisindeki hisselerin performansının bu dönemde daha aktif olacağı ifade ediliyor.