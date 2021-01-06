Borsa'dan bir rekor daha

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:23 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 18:23

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,15 ve holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,20 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,10 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle günü 1.505,42 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.509,49 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Dolar/TL, 7,2869 ile 28 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.



Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilen seçimin sonuçlarına çevrildiğini belirterek, piyasaların aynı zamanda bu akşam yayımlanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarına odaklandığını ifade etti.



Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon ve tüketici güven endeksi, ABD'de ISM imalat dışı Satınalma yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.520 seviyesinin direnç, 1.470 ve 1.450 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.