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Borsalarda 209 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında kasım ayı sonu itibarıyla 209 bin tonun üzerinde fındığın işlem gördüğü bildirildi.

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Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos-30 Kasım 2018 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde borsalarda 209 bin 85 ton fındığın işlem gördüğü, en fazla işlemin 61 bin 755 tonla Sakarya'da yapıldığı belirtildi.

Sakarya'yı 54 bin 840 tonla Ordu ve 22 bin 93 tonla Trabzon ticaret borsalarının izlediği kaydedildi.

Giresun Ticaret Borsası'nda ise bu dönemde 17 bin 88 ton fındığın işlem gördüğü bildirildi.

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