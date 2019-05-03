'Boş durmayacaklar ama şifrelerini çözdük'
TOBB’un Genel Kurulu’nda konuşan Erdoğan, ekonomide tüm göstergelerin yükselişe geçtiğini ancak Türkiye ile sorunu olanların boş durmayacağını söyledi. Erdoğan “Ama şifrelerini çözdük, nasıl tedbir alacağımızı öğrendik” dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75. Genel Kurulu’nda iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Seçimsiz dönem vurgusunu yineleyen Erdoğan, ekonomiye odaklanacaklarını söyledi. Erdoğan borçlanma rakamı ve döviz rezervi üzerinden fırtına çıkarmaya çalışanlar olduğunu belirterek “Seçim dönemi geride kaldı. Tüm göstergeler yeniden yükseliş trendine girildiğine işaret ediyor. Yaptırım tehditleri, Türkiye ile ontolojik sorunu olan çevrelerin boş durmayacağını da açıkça gösteriyor. Ama artık biz de onların numaralarını çözdük, nasıl tedbir alacağımızı öğrendik. Şifreler çözülmüştür. Bundan sonra artık öyle çok can yakıcı dalgalanmaların ortaya çıkması kolay kolay mümkün değildir” dedi. Erdoğan, “Faiz konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz” diyerek kur, faiz ve enflasyonu hedeflere uygun seviyelere indirmekte kararlı olduklarını söyledi.
SİRK CAMBAZLARI
Konuşmasına ahiliğin ve lonca teşkilatının bugünkü mirasçısı olan TOBB’un en başından beri hep birlikte çalıştıkları, yol yürüdükleri bir kuruluş olduğunu hatırlatarak başlayan Erdoğan, “Türkiye’yi 2023 hedeflerine inşallah yine birlikte ulaştıracağız. İş dünyamız kendini geleceğe ne kadar hızlı hazırlarsa biz de o hedeflerimize o derece çabuk varırız. Sizler ürettiğiniz, istihdamı artırdığınız, ihracatı yükselttiğiniz, yatırımlarınıza devam ettiğiniz, yeniliklere açık olduğunuz sürece Allah’ın izniyle bu ülkenin ve milletin önünde kimse duramaz. Türk malı ifadesi artık dünyanın dört bir yanında kalitenin sembolü haline gelmişse bu başarının altında sizlerin imzası var” dedi.
Geride kalan 17 yıldaki istikrar ve güven ikliminde gerçekleştirilen bu başarıların gelecek dönemde çok daha büyük başarılara imza atılabileceğinin işareti olduğunu belirten Erdoğan şunları söyledi: “Birileri borçlanma rakamları üzerinden fırtına koparmaya çalışıyor, bunun farkındayız. Maruz kaldığımız bunca saldırıya rağmen kamu borç stokumuzun milli gelirimize oranı yüzde 13.7 düzeyindedir. Göreve geldiğimizde bu oran yüzde 60’ın üzerindeydi. Merkez Bankamızın döviz rezervi o zamanlar 27.5 milyar dolarken hamdolsun, şu anda onunla mukayese edilemeyecek konuma geldi ama bazı sirk cambazları bu konuyla ilgili bile döviz rezervine yönelik bakıyorsunuz gayri samimi açıklamalar yapmak suretiyle bir psikolojik olumsuz hava yaratmanın gayreti içinde. Türkiye’yi kur, faiz, enflasyon sarmalına hapsetmek isteyenlere karşı bu zaferi beraber kazanacağız.”
Erdoğan, ekonomide özellikle 2015’e kadar elde edilen büyük başarıların gerisinde hep birlikte aynı hedeflere yönelmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
HEDEF DİZ ÇÖKTÜRMEK
“Son dönemde ardı ardına ülkemize ve milletimize kurulan tuzakların sebebi ülkemize siyasi olduğu kadar ekonomik olarak da diz çöktürmektir. Değerli arkadaşlar, seçimin birkaç ay öncesinde Allah aşkına geçmişte de olduğu gibi patates, soğan meselesini neyle izah edeceğiz? Bunların hepsi bir siyasi müdahale anlayışı değil midir? Ondan sonra bütün bu patatesin, soğanların, bunların hepsinin nasıl çürütüldüğünü, o depolardan, ambarlardan nasıl çıkarılıp çöplüklere götürüldüğünü herhalde hep birlikte gördük. Bunlarla ne adına, nereye, ne mesajlar verilmek istendiğini de hep birlikte milli bir mesele olarak görmeliyiz. Bir kez daha tekrarlıyorum, son yıllarda maruz kaldığımız tüm saldırılar, şahsımızı değil doğrudan doğruya Türkiye’yi, 82 milyonun tamamını can evinden vurmayı amaçlamaktadır. Ülke ve millet olarak teslim olmayı reddettiğimiz, istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmakta kararlı olduğumuz için bize bedel ödetmeye çalışıyorlar.”
Hububat üreticisine taban fiyat müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hububat alım fiyatların da açıkladı. Erdoğan, hububat alım fiyatını hasat dönemi başlamadan açıklayarak üreticinin emeğine göz diken fırsatçıların önüne geçtiklerini belirterek şunları kaydetti: “TMO tarafından geçen yıl ton başına 1050 liradan alınan sert ekmeklik buğdayın fiyatı bu yıl yüzde 29 artışla ton başına 1350 lira olmuştur. Kaliteli buğday ise yüzde 4 primli olarak alınacak ve böylece ton başına fiyat bin 400 lirayı geçecektir. Arpa alım fiyatı yüzde 33 artışla ton başına 1100 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimize buğday ve arpa için yaklaşık 200 lira prim, mazot, gübre desteği ödemesi yapılacaktır. Yeni hasat döneminin ülkemize ve milletimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum.” bu aradav Erdoğan’ın açıklamasının ardından TMO’dan yapılan duyuruda “Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 4’e kadar ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde fiyat ton başına bin 400 lirayı geçecek. 200 lira prim ve diğer desteklerle birlikte bin 550 liraya kadar yükseliyor” denildi.
İSTİHADAMDA GAZA BASALIM
TOBB’a yapılan çağrı sonrası 2.5 milyonluk ilave istihdam için ‘Burası Türkiye, burada iş var’ sloganıyla yola çıktıklarını hatırlatan Erdoğan iş dünyasına şöyle seslendi: “Öncü veriler, bu yılın ilk çeyreğinde istihdamda 100 bin kişilik bir artışa işaret ediyor. Bu yeniden yükselişe geçtiğimizi göstermesi bakımından önemli bir rakamdır ama yeterli değil. Yaz sezonunun da açılmasını fırsat bilerek gaza basmalı ve hedefimize doğru süratle yol almalıyız. İstihdam seferberliğine gerekiyorsa şartlarını zorlama pahasına destek vermek burada bulunan her bir iş insanımızın ülkesine, milletine ve şehrine olan vefasının gereği diye inanıyorum. Sahip bulunduğunuz her şeyi borçlu olduğunuz ülkeniz bugün sizlerden böyle bir fedakarlık bekliyor.”
Bazı müteahhitlerle ilgili bir konuya değinen Erdoğan, “Bir diğer konu şu anda öyle müteahhitlerimiz de var ki eğer burada olanlar varsa kusura bakmasınlar aldıkları işi 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl geri bırakmak suretiyle adeta o yatırımlar bir laşe haline dönmüştür. Bunlara gerekli uyarılar yapıldığı halde biz kalkıp da onların hesaplarına herhangi bir blokaj veya bloke uygulamadık, böyle bir şey yok ama yatırım orada duruyor. Eğer bunu yapamayacaksan böyle bir ihaleye niye girdin? Böyle bir işi niye aldın? Biz çoğu zaman bakanlarımızla, şahsım da başta olmak üzere bu insanların peşine düştük.” diye konuştu.
NEGATİF GİDİŞİ DURDURDUK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “İstihdamdaki negatif gidişi durdurduk, artıya geçtik. Odalarımız ve borsalarımız yıl sonu için verdikleri hedefleri yakalamak için gayretle çalışıyor” dedi. Türkiye’nin, kişi başı geliri 3 bin doların altında bulunan orta seviye bir ekonomi olmaktan çıkarak, kişi başı geliri 10 bin doları geçen üst orta seviye bir ekonomiye dönüştüğünü belirten Hisarcıklıoğlu “Sadece umutsuzluk, kötümserlik aşılayanlara inat, adeta kara bulut duasına çıkanlara inat, birlik ve beraberliğimizi perçinleme zamanı” diye konuştu.
Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte 8 kategoride düzenlenen proje yarışmasında birinci olan oda ve borsaların yöneticilerine ödüllerini verdi.
‘Yatırımcıya engel çıkartan karşısında şahsımı bulur’
Erdoğan, orta ve uzun vadeli programların hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladıklarını dile getirerek şunları kaydetti: “Bu ülkede ister uluslararası ister milli olsun herhangi bir yatırımcının önüne engel çıkartan karşısında bizzat şahsımı bulur. Türkiye, serbest piyasa ekonomisi ilkeleri çerçevesinde gelişecek ve büyüyecektir. Tekelleşmeye çalışanın, üreticinin ve tüketicinin sömürülmesine elbette rıza göstermeyeceğiz. Ama her adımımızı da serbest piyasa kuralları içerisinde atacağız. Yapısal reformlara odaklanacak ve felaket tellallarının heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz.”
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