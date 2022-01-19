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Ekonomi

BOTAŞ duyurdu: Petrol akışı yeniden başlayacak

BOTAŞ, petrol boru hattındaki patlama nedeniyle çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü ve petrol akışının 1 saat içerisinde başlayacağını bildirdi.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 10:33 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:48
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BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511. kilometresinde dün akşam saatlerinde patlama ve patlama sonucu yangın çıktığı hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın, BOTAŞ acil müdahale ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin çalışmaları sonucu tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları tamamlanmıştır. BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirler alınmış olup petrol akışı 1 saat içerisinde başlatılacaktır."

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