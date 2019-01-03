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Brent petrol 54,31 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 54,31 dolardan işlem görüyor.

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Dün 54,18 dolardan güne başlayan ve gün içinde 56,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 55,12 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla yüzde 1,55 azalışla 54,31 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 45,62 dolardan alıcı buldu.

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK'nın İran'a petrol satmasından rahatsız olduklarını belirterek, "Onlardan satış yapmamalarını istedik." ifadesini kullanmıştı.

Uzmanlar, 2019 için petrol fiyatlarının yıllık bazda 70 doların altında ortalama 60-62 dolar civarında seyretmesinin beklendiğine işaret ediyor.

Dün gün içi işlemlerde az da olsa toparlanma gösteren fiyatların güne düşüşle başladığını belirten uzmanlar, küresel arz fazlası ve negatif 2019 ekonomik beklentilerinin fiyatlar üzerindeki baskısını koruduğunu kaydetti.

Yatırımcılar dün yaşanan ani döviz dalgalanmalarından da olumsuz etkilendi.

Brent petrolde, teknik olarak 54,44 ila 54,69 dolar aralığının direnç, 53,94 ila 54,19 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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