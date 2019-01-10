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Brent petrolün varili 60,80 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,80 dolardan işlem görüyor.

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Dün 59,15 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,03 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,4 düşüşle 60,80 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,75 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'nin haftalık ticari ham petrol stoklarında düşüş görüldüğüne işaret ederek, bunun dün petrol fiyatlarının artmasında etkili olduğunu ifade etti. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 1,7 milyon varil (yüzde 0,4) düşüşle 439,7 milyon varile geriledi.

ABD ile Çin arasında dün tamamlanan ticaret müzakerelerine dair olumlu beklentilere dikkati çeken uzmanlar, bunun piyasalara pozitif etki oluşturabileceğini vurguladı.

Brent petrolde, teknik olarak 60,98 ila 61,18 dolar aralığının direnç, 60,58 ila 60,78 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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