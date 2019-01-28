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Brent petrolün varili 60,94 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili haftanın ilk gününde uluslararası piyasalarda 60,94 dolardan işlem görüyor.

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Cuma gününe 61,13 dolardan başlayan ve gün içinde 61,92 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,16 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,36 düşüşle 60,94 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 53,08 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının geçen hafta bir önceki haftaya göre 10 adet artmasına işaret eden uzmanlar, bunun fiyatlardaki düşüşte etkili olduğunu bildirdi.

Uzmanlar, ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyede olduğuna dikkati çekerek, ülkede petrol üretiminin artmaya devam etmesi durumunda fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskının süreceğini vurguladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) "Ocak 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporuna" göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,1 milyon varil, gelecek yıl ise 12,9 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 61,23 ila 61,70 dolar aralığının direnç, 60,29 ila 60,76 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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