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Brent petrolün varili 61,64 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili haftanın son gününde uluslararası piyasalarda 61,64 dolardan işlem görüyor.

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Dün 61,39 dolardan güne başlayan ve gün içinde 61,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,68 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.03 itibarıyla yüzde 0,06 düşüşle 61,64 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,89 dolardan alıcı buldu.

Güne düşüşle başlayan fiyatların daha fazla gerilemesini, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin kesintilerinin önlediğine işaret ediliyor.

Küresel ekonomiye yönelik öngörülerin olumsuz olacağı beklentilerine rağmen, Çin-ABD ticaret savaşlarının Pekin görüşmeleri sonucunda yumuşayabileceği umudunun, piyasaların seyrine olumlu katkıda bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD yaptırımlarının "yasa dışı" olduğunu ve ülkesinin bunlara uymayacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Zengene ayrıca, ABD'nin yaptırımları devam ettiği sürece petrol ihracatının hacmini veya hedefini müzakere etmeyeceklerini belirterek, "İran'a karşı yasa dışı yaptırımlara uymayacağız." ifadesini kullandı.

Bu arada, İran'ın petrol ihracının sağlanan muafiyetlere rağmen 1 milyon varilin altına gerilediği bildiriliyor. Uzmanlar, İran'ın bir petrol borsası kurarak ABD yaptırımlarını by-pass etmeye çalışmasına rağmen, yeni talep gelmediği için ihraç seviyelerinin sürekli gerilediğini belirtiyor.

Brent petrolde, teknik olarak 61,57 ila 61,68 dolar aralığının direnç, 61,35 ila 61,46 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği kaydediliyor.

FETÖ´cü Kanter ABD medyasına Türkiye karşıtı açıklamalarda bulundu

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