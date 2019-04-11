Brent petrolün varili 71,58 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,58 dolardan işlem görüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon varil (yüzde 1,6) artışla 456,6 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2,3 milyon varil yükseleceği yönündeydi.

Ayrıca ABD'nin ham petrol üretimi günlük ortalama 12,2 milyon varille rekor seviyede seyrediyor.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu'nun küresel ekonomideki büyümeye ilişkin olumsuz revizyonu da petrolde talep kaynaklı endişeleri artırıyor.

KÜRESEL PETROL ÜRETİMİ MARTTA AZALDI

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintileri, ABD’nin İran ve Venezuela’ya yaptırımları ile Libya’da iç çatışmalar petrol fiyatlarının yükselişini sınırlıyor.

OPEC tarafından dün örgütün günlük ham petrol üretiminin martta bir önceki aya göre günlük 534 bin varil azalarak 30 milyon 20 bin varile gerilediği bildirildi.

OPEC'in mart ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 140 bin varil azalarak yaklaşık 99 milyon 260 bin varil oldu.

Küresel piyasalarda bugün Uluslararası Enerji Ajansının mart ayına ilişkin petrol piyasası raporu takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 71,53 ila 71,64 dolar aralığının direnç, 71,31 ila 71,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.