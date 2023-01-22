Brezilya'daki değişiklik Türkiye'nin lehine!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı aynı zamanda Paraguay İstanbul Fahri Konsolosu olan Cengiz Deveci, AA muhabirine Türkiye-Latin Amerika ilişkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'dan Türkiye'ye rekor düzeyde turist geldiğini belirten Deveci, "2022'de Kolombiya'dan getirdiğimiz turist sayısı 14 bindir. Bu, bugüne kadar bir sezonda Kolombiya'dan gelmiş en yüksek turist sayısıdır." dedi.

Deveci, Türkiye'ye en fazla turist getiren, sektörün öncülerinden biri olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, turizm rakamlarına bakıldığında ciddi pay sahibi olduklarını söyledi.

Latin Amerika'da Kolombiya'nın kahve markası olmasının önemine değinen Deveci, "İki ülke arasında paketlenmiş kahve ithalatı söz konusu değilken bunu yapan ilk firma olduk ve ülkemize de katma değer sağlamış olduk." diye konuştu.

- BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN SON KOLOMBİYA ZİYARETİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son Kolombiya ziyaretini değerlendiren Deveci, "Ticaret hacmimiz ve aynı zamanda da ikili ilişkilerimiz açısından son derece yapıcı görüşmeler oldu. Sayın bakanımızın da katılımıyla Kolombiya ile ticari anlaşmalarımızın üst düzeye çıkarılması için çok faydalı ziyaretler gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Deveci, Kolombiya'nın yükselen ekonomisine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kolombiya, siyasal yapısı bakımından genel olarak sağ hükümetlerin etkisinde kalmış bir ülkedir. Hükümetlerle birlikte kişilerin ekonomiye katkıları, avantajları ve dezavantajları bazı noktalarda değişiklik gösterebilir. Yeni hükümetin özellikle yabancı yatırımcı konusunda beklentisi oldukça yüksek."

Kolombiya'yı bölgedeki en önemli ticari ortaklardan biri olarak gördüklerini söyleyen Deveci, Kolombiya'nın, bölgede ticaret hacminde Brezilya'nın ardından 2. sırada yer aldığını anlattı.

- İKİ ÜLKE ARASINDA 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ



Deveci, Kolombiya'ya ilginin giderek arttığını kaydederek, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylemleriyle birlikte, 2023'te 5 milyar dolar ticaret hedefiyle önümüzdeki dönemde bu amaçlar doğrultusunda iş insanları olarak çalışmalarımızı arttırarak devam ettirmeyi planlamaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya'dan Türkiye'ye kahve getirilmesine ilişkin Deveci, "Kolombiya, hayvancılıkta da iyi bir noktada ve bizler, Kolombiya'yla birlikte tarım ürünlerinde ciddi ses getiriyoruz. Kolombiya'nın dünyadaki en meşhur tarım ürünü olarak bilinen kahve ile iki ülke arasındaki rakamların desteklenmesinde rol oynuyoruz." diye konuştu.

Deveci, Brezilya ile 2023 beklentilerine ilişkin şunları söyledi:

"İki ülke ticaret hacminde Brezilya elbette önde, tüm kıtada Brezilya ile ilişkilerimiz yadsınamaz. '2022'den 2023'e girerken Latin Amerika'da ne değişti?' derseniz Brezilya'daki değişiklikler lehimize oldu. Bir önceki hükümet aşırı sağcı bir hükümetti, şimdi ise geçmişte iki dönem devlet başkanlığı yapan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın da bölgedeki ziyaretlerinde görüştüğü, birçok işbirliği yaptığımız Lula hükümetiyle yeniden birlikteyiz."

Deveci, Brezilya ile Türkiye arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacminin olduğunu, bunun çok daha yüksek seviyelere çıkarılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin Latin Amerika ile 15 milyar dolarlık ticaret hacminin olduğunu ifade eden Deveci, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu rakamların 30-35 milyar dolar bandına çıkması, tüm Latin Amerika'da ticaret hacimlerinin artması ve ülkenin ihtiyaçlarını belirlemek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Deveci, önlerindeki 10 senenin "Latin Amerika" yılı olacağının altını çizerek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi aracılığıyla özellikle Türkiye'ye yatırım yapılmasını beklediklerini söyledi.



Türkiye'nin yatırım merkezi olması noktasında her türlü teşviki yatırımcılara ilettiklerini anlatan Deveci, Latin Amerika'nın tarımda, enerjide ve ham madde konusunda kendine yeten bir ekonomi olduğunu sözlerine ekledi.