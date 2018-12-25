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Bu çalkantılı süreç geride kalacak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz.

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Zira ülkemizin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı, çalkantılı dönemi yaşadık ama hepsini aştık. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak. Biz bunu aşacağız. Yolumuza devam edeceğiz” dedi.Hisarcıklıoğlu, TOBB ile Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) düzenlenen “Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı” öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, reel sektör ile finans sektörünü bir araya getirdikleri toplantıların 10’uncusunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma, henüz istediğimiz noktaya gelmedi. Bu konuda oda ve borsalardan gelen, bizim de TOBB yönetimi olarak, hükümete ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimleri hayata geçti. Ödeme sıkıntısına düşen SGK mükelleflerinin 60 aya kadar borçlarının vadelendirilmesi imkanı çıktı.”

KATKI VERECEĞİZ 

TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın da Bursa’nın sanayi ve ticaret için olduğu kadar finans sektörü için de önemli bir kent olduğunu ifade ederek, “Geldik, konuşacağız, tartışacağız. ‘Neler eksik neler fazla neleri daha iyi yapabiliriz?’ diye mütalaa edeceğiz. Öz eleştiriye açığız. Karşılıklı iyi niyetle ülkenin istihdamına, büyümesine tekrar birlikte katkı vermek için buradayız” dedi. 

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