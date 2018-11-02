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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,96 değer kazanırken, dolar yüzde 3,92, avro yüzde 3,34 ve altın da yüzde 3,58 değer kaybetti.

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Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,96 değer kazanırken, dolar yüzde 3,92, avro yüzde 3,34 ve altın da yüzde 3,58 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 94.570,59 puanı, en düşük ise 88.564,44 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,96 artışla 94.123,02 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,58 azalışla 215,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,49 azalarak 1.439,00 lira oldu. Geçen hafta 364,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 351,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 3,92 azalarak 5,4140 liraya, avro da yüzde 3,34'lük kayıpla 6,1890 liraya düştü.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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