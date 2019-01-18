Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 98.662,21, en düşük 90.388,37 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,38 artışla 98.454,88 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,98 azalışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,96 değer kaybıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 372,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,32 azalarak 5,3570 liraya, avro da yüzde 3,37 değer kaybederek 6,1060 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,48 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.