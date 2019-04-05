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Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,33 değer kazanırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,27, avro yüzde 0,90, dolar yüzde 0,76 değer kaybetti.

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BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 99.214,08, en düşük 91.864,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,33 artışla 98.783,36 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27 azalışla 232,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 değer kaybıyla 1.553,00 lira oldu. Geçen hafta 384,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 380,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,76 değer kaybederek 5,5980 liraya, avro da yüzde 0,90 azalarak 6,2910 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,93, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

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