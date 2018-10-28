Bu kış gazda kesinti yok

Geçtiğimiz yıllarda doğalgaz sıkıntısı yaşayan Türkiye bu kışı rahat giriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, alınan tedbirler neticesinde doğal gaz arzında kesinti beklenmediğini söyledi. Danimarka’nın İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliğince düzenlenen ‘Sürdürebilir ve akıllı şehirler’ programı kapsamında bu ülkeye gelen Tancan, doğal gazda 2016’yı 2017’ye bağlayan kış dönemindeki arz sorunuyla yaşanan kesintilerin, alınan tedbirler neticesinde 2017’yi 2018’e bağlayan kış aylarında olmadığını hatırlattı.

TEDBİRLER ALINDI

Alınan önlemler doğrultusunda bu kış da doğal gaz arzında kesinti beklemediklerini belirten Tancan, şunları kaydetti: “Ülke olarak 2017 yılı içerisinde bu konuda bayağı bir tedbir aldık. İki tane yüzer enerji santrali devreye aldık, Tuz Gölü’nün altındaki depolama tesisinin birinci fazlını devreye aldık. Yine diğer depolama tesislerinin çıkış kapasitelerini ciddi şekilde artırdık. Dolayısıyla 2017’yi 2018’e bağlayan kış döneminde hiçbir doğal gaz kesintisi yaşanmamış oldu. Şu anda da yine 2018’i 2019 yılına bağlayan kış döneminde de çok büyük bir sorun olmadığı takdirde herhangi bir doğal gaz kesintisi beklemiyoruz.” Danimarka’ya yaptıkları ziyaret hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tancan, “Danimarka’ya, buradaki bölgesel ısıtma ile alakalı uygulamaları yerinde görmek, ayrıca akıllı şehir ile kentsel dönüşüm uygulamaları yerinde incelemek amacıyla geldik” diye konuştu.