Bu kış gazda kesinti yok
Geçen yıl alınan tedbirler sayesinde bu kış doğalgaz arzında sıkıntı yaşanmayacak. Bakan Yardımcısı Tarcan “Kesinti beklemiyoruz” dedi.
Geçtiğimiz yıllarda doğalgaz sıkıntısı yaşayan Türkiye bu kışı rahat giriyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, alınan tedbirler neticesinde doğal gaz arzında kesinti beklenmediğini söyledi. Danimarka’nın İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliğince düzenlenen ‘Sürdürebilir ve akıllı şehirler’ programı kapsamında bu ülkeye gelen Tancan, doğal gazda 2016’yı 2017’ye bağlayan kış dönemindeki arz sorunuyla yaşanan kesintilerin, alınan tedbirler neticesinde 2017’yi 2018’e bağlayan kış aylarında olmadığını hatırlattı.
TEDBİRLER ALINDI
Alınan önlemler doğrultusunda bu kış da doğal gaz arzında kesinti beklemediklerini belirten Tancan, şunları kaydetti: “Ülke olarak 2017 yılı içerisinde bu konuda bayağı bir tedbir aldık. İki tane yüzer enerji santrali devreye aldık, Tuz Gölü’nün altındaki depolama tesisinin birinci fazlını devreye aldık. Yine diğer depolama tesislerinin çıkış kapasitelerini ciddi şekilde artırdık. Dolayısıyla 2017’yi 2018’e bağlayan kış döneminde hiçbir doğal gaz kesintisi yaşanmamış oldu. Şu anda da yine 2018’i 2019 yılına bağlayan kış döneminde de çok büyük bir sorun olmadığı takdirde herhangi bir doğal gaz kesintisi beklemiyoruz.” Danimarka’ya yaptıkları ziyaret hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tancan, “Danimarka’ya, buradaki bölgesel ısıtma ile alakalı uygulamaları yerinde görmek, ayrıca akıllı şehir ile kentsel dönüşüm uygulamaları yerinde incelemek amacıyla geldik” diye konuştu.
Stok yüzde 12.5 arttı
Türkiye’nin doğal gaz ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.4 azalarak 3 milyar 35 milyon metreküpe indi. Depolardaki doğal gaz stok miktarı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 artışla 3 milyar 246 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının ağustos ayında 2 milyar 884 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı. Ağustosta doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18.4 azalarak 2 milyar 929 milyon metreküp oldu. Bu dönemde en çok doğal gaz tüketimi 1 milyar 557 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 861 milyon metreküple sanayi izledi. Tüketimin kalanı ise diğer enerji sektörleri, hizmet sektörü ve konutlarda gerçekleşti.
TürkAkım’da deniz geçişinin % 95’i tamam
Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıması planlanan TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin deniz bölümü inşaatının yüzde 95’i bitti. Gazprom’dan yapılan açıklamada, boru hattının Karadeniz tabanına inşa edilen iki derin deniz geçiş hattının toplam uzunluğunun 1.775 kilometreye ulaştığı belirtildi. Projenin Anapa bölgesindeki kıyı bağlantı kısmının tamamlandığı bildirilen açıklamada “TürkAkım’ın deniz bölümü inşaatının da yüzde 95’i tamamlandı. Türkiye’nin Kıyıköy beldesindeki inşaat çalışm aları ise devam ediyor” bilgisine yer verildi. Gazprom’un Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev bir süre önce, TürkAkım’da ikinci hattın kara kısmının inşaasına 2019’da başlamayı planladıklarını bildirmişti.
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