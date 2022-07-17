Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 150 metre derinlikte bulunan ve binlerce yıllık olduğu ileri sürülen mağara, bugün de gizemini koruyor. Define avcılarının tahrip ettiği mağaranın tabanında bulunan su nedeniyle vatandaş içeriye girmeye korkuyor.

Vatandaşlar tarafından bölgenin efsanesi haline gelen gizemli mağara herkesin ilgi odağı oldu.

Altın ve hazine aramak için gelen definecilerin uğrak yeri olan mağaraya giren çoğu defineci geri çıkamıyor.

Vatandaşların gizemini çözmeye çalıştığı Malatya'da bulunan mağaranın görüntüleri oldukça ürkütücü bulundu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 150 metre derinlikte bulunan ve binlerce yıllık olduğu ileri sürülen mağara, defineciler tarafından oldukça merak ediliyor.

Birçok hikayeye konu olan mağaranın görüntüsü oldukça ilginç ve ürkütücü bulunuyor. Define avcılarının tahrip ettiği mağaranın tabanında bulunan su nedeniyle vatandaş içeriye girmeye korkuyor.

Akçadağ'a bağlı Keller Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metre rakımda bulunan, halk arasında 'yedi kapılı mağara' olarak adlandırılıyor.

İlçe merkezine yedi kilometre uzaklıkta bulunan, çevresinde irili ufaklı birçok farklı mağara ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor.

HERKES ALTIN VE HAZİNE ARAMAK İÇİN GELİYOR

Yıllar önce buraya girip de çıkamayan insanların olduğu kulaktan dolma bilgiler arasında. Yaklaşık 150 metre derinlikte ve zemininde su buluyor. Vatandaşlar korktukları için içeri giremediklerini söylüyor. Bölgeye yakın bir noktada ikamet eden Kadir Maho şu ifadeleri kullandı:

Burasının Hititler ve Bizanslılar döneminde oluşturulduğu söyleniyor. Bölge gizemli bir yer; tümülüsler, kral mezarları, derin kuyular var. Bu mağara binlerce yıldır gizemini koruyor. Herkes altın ve hazine aramak için geliyor.