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Ekonomi

Bu pastadan Türkiye en büyük payı alabilir! Dünyada giderek artıyor: Çok ciddi mesafe alınacak

Dünya genelinde sayıları hızla artan Müslüman turistlerin konaklama, seyahat ve tatil ihtiyaçlarının İslami kural ve inanışlara uygun şekilde karşılanmasını amaçlayan helal turizmin temsilcileri, 3. Uluslararası Helal Turizm Kongresi'nde buluştu. Burada konuşan Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, 'Müslüman nüfus fazlaydı ama tatil yapan nüfus azdı. Gittikçe artmaya başladı. Bu pastadan Türkiye en büyük payı alabilir. Bu konuda adımlar atıldı. Bu konuda adımlar atıldı. Bu hareketlilik gösteriyor ki 2030'a kadar helal turizmde çok ciddi mesafe alınacak.' dedi.

AA11 Mayıs 2024 Cumartesi 15:41 - Güncelleme:
Bu pastadan Türkiye en büyük payı alabilir! Dünyada giderek artıyor: Çok ciddi mesafe alınacak
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, dünya genelinde tatil yapan Müslüman nüfusun artışıyla helal turizmde hareketlilik görüldüğünü, 2030 yılına kadar bu alanda ciddi mesafeler alınmasını beklediklerini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uluslararası Helal Turizm Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Helal Akreditasyon Kurumu ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen kongre, Seferihisar'daki Royal Teos Otel'de devam ediyor.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu kongrede, 16 ülkeden turizm sektörü temsilcisinin konuşmalarıyla tamamlanan ilk gün oturumlarının ardından bugün bilimsel sunumlara geçildi.

24 ülkedeki 55 üniversiteden 124 araştırmacı, helal turizmin kurumsal altyapısı, hizmet kalitesinin artırılması, standardizasyonu ve gelişim modellerine ilişkin 72 bilimsel çalışmasını sundu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AA muhabirine, kongre ile helal turizme ilişkin farkındalık oluşturmak istediklerini ve ilk kongreden bu yana önemli mesafe katettiklerini söyledi.

Karakaş, bu alanda portföyün giderek genişlediğine dikkati çekerek, "Ciddi bir ilgi var, 6 kıtadan 40 ülkeden 300 civarında katılımcı var. Hem akademik dünya hem sektörden katılımlar var. Bu, beklentilerimize yavaş yavaş ulaştığımızı gösteriyor ama daha kurumsallaşmaya ihtiyaç var. Helal akreditasyon nedir, ne işe yarar? Bunların standartlarının daha net hale getirilebilmesi için hem akademisyenlerin hem sektör profesyonellerinin bu işe daha fazla kafa yormaları gerekiyor." dedi.

- "BU PASTADAN TÜRKİYE EN BÜYÜK PAYI ALABİLİR"

Helal turizmin tek başına bir alan olmadığına dikkati çeken Karakaş, sektörün diğer helal olgularıyla bir arada dikkate alınması gerektiğini, müşterilerin helal konseptin sadece bir boyutuyla karşılaşmak değil, tüm helal ihtiyaçlarını gidermek istediğini vurguladı.

Tatil yapmak isteyen ve helal duyarlılığı olan nüfusun dünyada giderek arttığını dile getiren Karakaş, şunları kaydetti:

"Müslüman nüfus fazlaydı ama tatil yapan nüfus azdı. Gittikçe artmaya başladı. Bu pastadan Türkiye en büyük payı alabilir. Bu konuda adımlar atıldı. Hem hükümet hem sivil toplum kuruluşları hem akademi hem de sektör düzeyinde daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor ki Türkiye hak ettiği payı alabilsin. Bu hareketlilik gösteriyor ki 2030'a kadar helal turizmde çok ciddi mesafe alınacak. Turizm konusunda Türkiye'nin ciddi altyapısı var. Seyahat ve turizm kapsamında helal konseptlerine baktığımız zaman mevcut otellerimizin bazı dokunuşlarla helal konseptine hızlıca geçebildiklerini görüyoruz."

- "1300'ÜN ÜZERİNDE HELAL BELGELİ TESİS"

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu da Türkiye'nin, sahip olduğu "Müslüman dostu turizm" potansiyelini dünya çapında ön plana çıkarmasının hedeflendiğini belirtti.

Soylu, Türkiye olarak İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün standartlarının kullanılması gerektiğini düşündüklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Turizm faaliyetinden istifade edenlerin, ziyaretçilerin de bir kalite güvencesine kavuşması hedeflenmektedir. Kurulduğundan bugüne kadar bütün dünyada 170'e yakın belgelendirme kuruluşundan akreditasyon talebi aldık. Bunların yarısından fazlası yurt dışından talepler.

Şu an itibarıyla kurum olarak 80'e yakın akreditasyon kararı aldık. Bu akreditasyon kararlarıyla Türkiye'de ve dünyada 1300'ün üzerinde hem ürün hem hizmet sağlayan tesis akreditasyon güvencesine kavuşmuş oldu. Biz helal belgesi düzenleyen kuruluşları denetliyoruz. Kurulduğumuz dönemde en önemli faaliyet gıda ürünlerine yönelik helal belgelendirme faaliyetiydi. Buna kozmetik ürünleri ve laboratuvar hizmeti sunan kuruluşlar dahil edildi. Helal standartlarına yönelik eğitim faaliyeti düzenleyen kuruluşlar da personel belgelendirmesi anlamında akreditasyon kapsamına girdi."

Helal turizm özelinde Malezya'nın çok önemli çalışmaları olduğunu belirten Soylu, "Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatının standartlarını uygulayan yani küresel bir standardı uygulayan bir ülke. Türkiye, dünyanın en önemli helal turizm alanında faaliyet gösteren ülkelerinden bir tanesi hatta en önde geleni. Hedefimiz, helal turizm alanında faaliyette bulunan kuruluşların tek bir standart üzerinde faaliyetlerini yürütmeleri." ifadelerini kullandı.

3. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, yarın düzenlenecek Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turuyla son bulacak.

  • helal turizm
  • Müslüman turist
  • 2030 hedefi

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