Bu zirveden 3 milyar dolar yatırım çıkacak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle 5-6 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek Badeer İş Fırsatları ve Yatırımları Zirvesi, 40’dan fazla ülkeden 200’ün üzerinde yabancı yatırımcıyı yerli yatırımcıyla bir araya getiriyor. Türkiye’de 3 milyar dolarlık yatırımın yolunu açacak zirvede 1 milyar dolarlık yatırım fonunun da imzalanacak ön anlaşmayla hayata geçmesi bekleniyor. Arap ülkelerinin ağırlık kazanacağı ancak ABD, Japonya, Fransa, Kosova gibi dünyanın dört bir yanından 40’dan fazla ülkenin katılım sağlayacağı zirveyi düzenleyen Badeer Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ercoşkun, zirvenin ilk günü bilgilendirme panelleri yapılacağını, ikinci gün de firmaların ilgilendikleri yatırımcılarla bir araya geleceğini söyledi.

100 TERCÜMANA GÖREV

Zirveden 3 milyar dolarlık bir ortaklığın temelinin atılmasını beklediklerini anlatan Ercoşkun “Son yıllarda Arap yatırımcı, gayrimenkul sektörüyle ilişkilendiriliyor. Oysa biz, zirvenin yürütme kurulu üyesi Katarlı Bader Al-Saeed gibi sanayi, sağlık, enerji gibi diğer konularla ilgilenen yatırımcı firmaları da ülkemize çekmek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, zirveye katılım sağlayan ülkelerin en büyük firmalarıyla, Türkiye’deki en büyük firmaları bir araya getireceğiz” dedi. Zirvede kuracakları masalarda en az 1.500 iş görüşmesi hedeflediklerini de belirten Ercoşkun ayrıca kuracakları 10 ayrı odada büyük ortaklıklar için pazarlık yapılacağını anlattı. Ercoşkun zirvede 100 tercümanın görev yapacağını da söyledi.