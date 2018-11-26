Bu zirveden 3 milyar dolar yatırım çıkacak
Türkiye’de iş kurmak ya da yatırım yapmak isteyenler 5-6 Aralık’ta İstanbul’da buluşacak. Türkiye’de 3 milyar dolarlık yatırımın yolunu açacak olan zirvede 1 milyar dolarlık yatırım fonunun ön anlaşmayla hayata geçmesi bekleniyor.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle 5-6 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek Badeer İş Fırsatları ve Yatırımları Zirvesi, 40’dan fazla ülkeden 200’ün üzerinde yabancı yatırımcıyı yerli yatırımcıyla bir araya getiriyor. Türkiye’de 3 milyar dolarlık yatırımın yolunu açacak zirvede 1 milyar dolarlık yatırım fonunun da imzalanacak ön anlaşmayla hayata geçmesi bekleniyor. Arap ülkelerinin ağırlık kazanacağı ancak ABD, Japonya, Fransa, Kosova gibi dünyanın dört bir yanından 40’dan fazla ülkenin katılım sağlayacağı zirveyi düzenleyen Badeer Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ercoşkun, zirvenin ilk günü bilgilendirme panelleri yapılacağını, ikinci gün de firmaların ilgilendikleri yatırımcılarla bir araya geleceğini söyledi.
100 TERCÜMANA GÖREV
Zirveden 3 milyar dolarlık bir ortaklığın temelinin atılmasını beklediklerini anlatan Ercoşkun “Son yıllarda Arap yatırımcı, gayrimenkul sektörüyle ilişkilendiriliyor. Oysa biz, zirvenin yürütme kurulu üyesi Katarlı Bader Al-Saeed gibi sanayi, sağlık, enerji gibi diğer konularla ilgilenen yatırımcı firmaları da ülkemize çekmek istiyoruz. Bu anlamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, zirveye katılım sağlayan ülkelerin en büyük firmalarıyla, Türkiye’deki en büyük firmaları bir araya getireceğiz” dedi. Zirvede kuracakları masalarda en az 1.500 iş görüşmesi hedeflediklerini de belirten Ercoşkun ayrıca kuracakları 10 ayrı odada büyük ortaklıklar için pazarlık yapılacağını anlattı. Ercoşkun zirvede 100 tercümanın görev yapacağını da söyledi.
RÜZGAR ENERJİSİ İLE İLGİLENİYORLAR
Ali Ercoşkun’un verdiği bilgiye göre yaptıkları ön çalışmayla 50 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planlayan 30’un üzerinde yatırımcı da zirvede yer alacak. Yatırımcılar son dönemde çağrıya çıkılan rüzgar enerjisi ihaleleriyle de ilgileniyor. Yatırımcıların 8 ayrı alanda yatırım planı olduğunu anlatan Ercoşkun “Zirve yapılmadan da el sıkışma noktasına gelen ortaklıklar var” dedi. Ercoşkun önümüzdeki yıl zirveyi bazı sektörlere odaklanarak yapacaklarını da anlattı.
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