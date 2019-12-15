Buğday ve mahlut ithalatına tarife kontenjanı

Hububat ve Bakliyat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisine, buğday ve mahlut için ayrılan tarife kontenjanı 1 milyon tondan 1 milyon 500 bin tona çıkarıldı. Söz konusu ürünün tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatından gümrük vergisi alınmayacak.