Burdur ‘güç’ birliği yaptı, fuar ziyaretçi akınına uğradı

Tarım ve hayvancılıkta güç birliği ilan eden Burdur, son 8 yılda küçükbaş hayvan sayısını 400 bine, büyükbaş hayvan sayısını ise 220 bine çıkardı. Aynı güç birliği bu kez Burdur Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı için bir oluşturuldu. Fuar ilk günden hem ziyaretçi akınına uğradı hem de ticaretin kalbinin attığı yer oldu.

GL Platform tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Burdur Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda 200 marka sektördeki son yenilikleri sergiledi. Fuar nedeniyle katılımcı firmaların özel kampanyaları ise ilk günden etkisini gösterdi. Özellikle yenilikçi tarım makinaları, fuarın resmi açılışı henüz yapılmadan üreticiler tarafından satın alındı.

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