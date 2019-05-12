Burdur ‘güç’ birliği yaptı, fuar ziyaretçi akınına uğradı
Burdur Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, kentteki güç birliğine bir kez daha sahne oldu. Ziyaretçi akınına uğrayan fuarda, 200 marka sektördeki yenilikleri sergiledi.
Tarım ve hayvancılıkta güç birliği ilan eden Burdur, son 8 yılda küçükbaş hayvan sayısını 400 bine, büyükbaş hayvan sayısını ise 220 bine çıkardı. Aynı güç birliği bu kez Burdur Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı için bir oluşturuldu. Fuar ilk günden hem ziyaretçi akınına uğradı hem de ticaretin kalbinin attığı yer oldu.
GL Platform tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Burdur Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda 200 marka sektördeki son yenilikleri sergiledi. Fuar nedeniyle katılımcı firmaların özel kampanyaları ise ilk günden etkisini gösterdi. Özellikle yenilikçi tarım makinaları, fuarın resmi açılışı henüz yapılmadan üreticiler tarafından satın alındı.
BAŞARI HİKAYESİ YAZILDI
Fuarın açılışında konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, yaşadıkları güç birliğinin aslında artık bir kentin geleneği olduğunu söyledi. Vali Şıldak “Burdur pek çok konuda olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde tarımsal anlamda bu dinamik organizasyonu başarıyla hayata geçirdi. İlgili kurum kuruşlar, meslek odalarımız, üniversitemiz ve bütün kamu kurum kuruluşlarımızın desteğiyle bir araya geldik. İç dayanışma, birlikte olma ruhu ve başarma duygusu ile oluşan o ortak tadı almak çok önemli. Burdur bu konuda da bir başarı hikayesi yazdı” dedi.
ÜRETİCİNİN YANINDAYIZ
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de fuarların bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sunarak, üretenler ve tüketenler arasında köprü kurduğunu söyledi. Belediye olarak üreticinin yanında yer aldıklarına dikkati çeken Ercengiz “Üretimden imalata uzanan her türlü süreçte tüm paydaşlar olarak mutlaka bir arada olmak zorundayız. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, pazar payının artırılması açısından son derece önemlidir. Özellikle kırsalda en iyi şekilde tarım ve hayvancılık yapılabilmesi için devlet desteğini ulaştırmak zorundayız” diyerek güç birliğine vurgu yaptı.
HAYVANCILIKTA MARKA KENT
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Burdur’un hem büyük hem de küçükbaş hayvan sayısında yüzde 100’ün üzerinde artış sağladığını, ancak süt üretiminde de bunu da katlayıp yüzde 180 artışa imza attığını vurguladı. Türkiye ekonomisine bu açıdan büyük katkı sağlayan Burdur’u kutlayan Erdurmuş, “Burdur, Türkiye’nin hem tarım başkenti, hem de hayvancılık alanında marka şehir statüsüne ulaşmış bir şehirdir” diye konuştu.
TARIMIN BAŞKENTİ
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar-Politikalar Genel Müdürü Özkan Kayacan, Burdur’un günümüzde tarımın başkenti olduğunu dile getirdi. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden değil, teknolojiyi üreten bir sektör için hedef belirlediklerini belirten Kayacan, ‘Tarım 4.0’ ile ‘Endüstri 4.0’ı birleştirmenin bir zorunluluk olduğuna dikkati çekti. Kayacan, “Maliyetleri düşürmek için bu şart” dedi. Ancak bilim ve teknoloji kadar sektörde birlikteliğin de çok önemli önemli olduğunu ifade eden Kayacan, bunu başaran Burdur’u kutladığını söyledi.
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