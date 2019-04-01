Bürokrat ve patronlar hizmet koltuğunda

Bugüne kadar ekonomi yönetiminde ülkeye hizmet eden isimler, artık başkan olarak belediyelerde aynı görevlerini sürdürmeye devam edecek. Yerel seçimlerle birlikte başkanlığa iş dünyası ve bürokrasi de görev alan birçok kişi siyasete adım atmış oldu. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri de eski TOKİ Başkanı Ergün Turan olarak öne çıktı. Ak Parti’den Fatih Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ergün Turan açık ara fark ile koltuğa oturdu. Turan, Fatih ile ilgili ‘Deniz Havuzlar’ projesi ile dikkati çekmişti. Turan ayrıca Fatih’in turizmini ayağa kaldıracak projeler ve kadın istihdamına yönelik vaatleri ile büyük beğeni toplamıştı. Yine ekonomi yönetiminde Türkiye’nin en büyük kurumlarından Kiptaş’ın başında olan eski Genel Müdürü İsmet Yıldırım da Ümraniye Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ak Parti’den aday gösterilen Yıldırım, Kiptaş başkanlığı boyunca gösterdiği güçlü performans ile beğeni topladı.

ŞIRNAK ZAFERİ GELDİ

İş dünyası da yerel seçimlere bir hayli ilgi gösterdi. Belediye başkanlına seçilen işadamları arasında ticaret ve sanayi odası başkanlığı görevini yapmış isimlerde yer aldı. En çarpıcı isim ise Şırnak’ta büyük bir zafer kazanan AK Partili Mehmet Yarka oldu. Yarka, Şırnakspor ile Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası’nda başkanlık görevlerinde bulunmuştu. Siyasete adım atan bir diğer isim ise eski Isparta Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji alanlarında yatırımları bulunan Başdeğirmen ayrıca Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştı. Ayrıca Kırşehir iş dünyasından bir isim olan Selahattin Ekicioğlu da CHP’den belediye başkanı seçildi.

ORDU’DA HİLMİ GÜLER

Ak Parti’den aday olan Hilmi Güler ise Ordu Büyükşehir BEldiye Başkanı seçildi. Güler daha önce, Türk Uçak Sanayii’nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Baş müşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı.