Bürokrat ve patronlar hizmet koltuğunda
Seçimlerde iş dünyası ve ekonomi yönetiminde yer alan bir çok isim siyasete adım attı. Fatih’te TOKİ eski Başkanı Turan, Ümraniye’de ise Kiptaş eski Başkanı Yıldırım Belediye Başkanı oldu.
- KAAN ZENGİNLİ
Bugüne kadar ekonomi yönetiminde ülkeye hizmet eden isimler, artık başkan olarak belediyelerde aynı görevlerini sürdürmeye devam edecek. Yerel seçimlerle birlikte başkanlığa iş dünyası ve bürokrasi de görev alan birçok kişi siyasete adım atmış oldu. Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri de eski TOKİ Başkanı Ergün Turan olarak öne çıktı. Ak Parti’den Fatih Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Ergün Turan açık ara fark ile koltuğa oturdu. Turan, Fatih ile ilgili ‘Deniz Havuzlar’ projesi ile dikkati çekmişti. Turan ayrıca Fatih’in turizmini ayağa kaldıracak projeler ve kadın istihdamına yönelik vaatleri ile büyük beğeni toplamıştı. Yine ekonomi yönetiminde Türkiye’nin en büyük kurumlarından Kiptaş’ın başında olan eski Genel Müdürü İsmet Yıldırım da Ümraniye Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ak Parti’den aday gösterilen Yıldırım, Kiptaş başkanlığı boyunca gösterdiği güçlü performans ile beğeni topladı.
ŞIRNAK ZAFERİ GELDİ
İş dünyası da yerel seçimlere bir hayli ilgi gösterdi. Belediye başkanlına seçilen işadamları arasında ticaret ve sanayi odası başkanlığı görevini yapmış isimlerde yer aldı. En çarpıcı isim ise Şırnak’ta büyük bir zafer kazanan AK Partili Mehmet Yarka oldu. Yarka, Şırnakspor ile Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası’nda başkanlık görevlerinde bulunmuştu. Siyasete adım atan bir diğer isim ise eski Isparta Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu. İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji alanlarında yatırımları bulunan Başdeğirmen ayrıca Milletlerarası Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği de yapmıştı. Ayrıca Kırşehir iş dünyasından bir isim olan Selahattin Ekicioğlu da CHP’den belediye başkanı seçildi.
ORDU’DA HİLMİ GÜLER
Ak Parti’den aday olan Hilmi Güler ise Ordu Büyükşehir BEldiye Başkanı seçildi. Güler daha önce, Türk Uçak Sanayii’nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK’ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Baş müşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ’ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı.
Ergün Turan, Tarihi Yarımada’da yapacağı ‘Deniz Havuzlar’ projesi ile dikkati çekmişti.
TOKİ’DE BULUT ASALETEN ATANDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) görevine asaleten Ömer Bulut atandı. Belediye başkanlığı için kurumdan ayrılan Mehmet Ergün Turan’ın Fatih Belediye Başkanlığı’nı kazanması sonrası sonrası yapılan atama öncesi Bulut TOKİ’de vekaleten başkanlık yapıyordu. 1968 yılında Trabzon’da doğan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde mühendis olarak çalıştı. TOKİ’de 2006-2011 yılları arasında daire başkanlığı yaptı.
Kiptaş eski Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Ümraniye için hayata geçirmeyi planladığı ‘Spor Köyü’ Projesi ile büyük beğeni topladı
PETROKİMYA ÜSSÜNE PETROKİMYACI BAŞKAN
AK Parti’den Kocaeli Dilovası Belediye Başkanı seçilen Hamza Sayir ise iş dünyasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alıyor. Dilovası’nda kurulu Polirem Kimya’nın sahibi olan Sayir’in bölgede çeşitli yatırımları bulunuyor. Sayir ayrıca Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkan Yardımcılığını da yaptı. AK Parti’den Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak sandıktan çıkan Mehmet Zeybek, bölgesinin tanınan iş adamları arasında yer alıyor. Müteahhitlik ile uğraşan Zeybek, kendi ilinde pek çok inşaat projesine imza attı.
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