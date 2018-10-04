Bursa'da ekmek zammı iptal edildi
Bursa'da ekmeğe geçen 3 Eylül'de yapılan zam iptal edildi. Zam kararıyla 250 gramı 1,25 liradan 1,50 liraya yükseltilen ekmek, 5 Ekim Cuma gününden itibaren tekrar 1,25 liradan satılacak.
- DHA
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ekmek zammı, Bursa Valiliği ile Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan toplantı neticesinde, 5 Ekim Cuma gününden geçerli olmak üzere iptal edilmiş ve 250 gram ekmek fiyatının önceki fiyatı olan 1,25 liradan satışının devamına karar verilmiştir" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.