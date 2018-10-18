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Bursa'da suya 1 Kasım'dan itibaren indirim yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, su fiyatlarında yüzde 10 indirim kararı aldı. Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, su fiyatlarına, 1 Kasım'dan itibaren yapılacak tüketimleri kapsayacak şekilde indirim kararı alındığı belirtildi.

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Aktaş'ın göreve başladığı ilk günlerde su fiyatlarında yine yüzde 10 indirim yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"İlk indirimden sonra henüz 10 ay geçmesinin ardından su fiyatlarına ikinci bir indirim geldi. Su fiyatlarında yüzde 10 indirime gidilmesi ile ilgili rapor, Büyükşehir Belediyesi ekim ayı toplantısında görüşüldü. 1 Kasım'dan itibaren tüketilen su fiyatlarında geçerli olacak yüzde 10 indirim kararı oy birliğiyle kabul edildi. Bu karara göre Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) halen 1 milyon 311 bin abonesi, aralık ayından itibaren faturalarını yüzde 10 indirimli ödeyecek."
 
Açıklamada görüşleri yer alan Aktaş, Bursa'nın tarihi, doğal ve kültürel özellikleriyle ilgili gerekli altyapıyı oluşturduklarını belirtti.
 

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