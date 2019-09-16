Bursalı firmalardan 148 milyar TL ciro

Bu yıl 22’nci kez gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre listede yer alan firmalar, katma değer, istihdam ve ihracatta bugüne kadarki en yüksek değerlere ulaştı. Araştırmaya göre listede yer alan 250 firmanın toplam cirosu 148.3 milyar TL oldu. Söz konusu firmaların katma değerleri toplamı bir önceki yıla göre yüzde 47’lik artışla; araştırmanın ilk yılından bu yana en yüksek seviye olan 27,8 milyar TL’ye ulaştı. Firmaların net aktifleri yine 2017 yılına göre yüzde 25’lik artışla 101,7 milyar TL’ye yükselirken, vergi öncesi dönem karları ise yüzde 29 artarak 9 milyar TL olarak kaydedildi.

RENAULT ZİRVEDE

Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da ciro büyüklüğüne göre ‘İlk 250 Firma Araştırması’nın zirvesinde 20,2 milyar TL ile Oyak Renault yer aldı. Oyak Renault’u 19,8 milyar TL ile geçen yılın lideri Tofaş izledi. Bosch firması ise 6,6 milyar TL ciro ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Asil Çelik, Özdilek AVM ve Korteks takip etti. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Ekonomi yönetimimizin iş dünyamıza sunduğu destekler ve teşvik politikaları bu zorlu süreçte firmalarımıza rahat nefes aldırdı. Bursa iş dünyası, 2018 yılında tüm zorluklara rağmen ortaya çıkan riskleri iyi yönetti” dedi.