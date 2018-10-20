Bursa’ya cari açığı eritecek yatırım
Fransız Renault ve Oyak, Bursa’da ‘Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nın temelini attı. 100 milyon Euro’ya mal olacak olan fabrika, Türkiye’nin cari açığını 2.3 milyar dolar azaltacak. Fabrikada Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğu üretilecek.
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Bursa’da Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğunu üretmek üzere yeni enjeksiyon tesisinin temelini attı. 100 milyon Euro yatırımla hayata geçecek olan fabrika Türkiye’nin yurtdışından ithal ettiği 2.3 milyar dolarlık ürünü üretecek. Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nın temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu tesisle birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Üretimin büyük bir bölümü ihraç edilecek” dedi.
İLK BLOK ÜRETİMİ
Sanayinin lokomotifi olan otomotiv sektöründe dev bir yatırım yapıldığını belirten Varank, “Bu yatırım proje bazlı teşvik sistemi sayesinde gerçekleşti. Bu tesisle birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Bu bloklar Renault’nun hibrit araçlar için geliştirdiği yüksek teknolojili yeni nesil motorlarda kullanılacak ve üretimin büyük bir bölümü ihraç edilecek” diye konuştu.
2.3 MİLYAR $ KATKI
Varank, bu yatırımı üç ana sebepten ötürü çok değerli ve önemli bulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: “İlk olarak, temellerini attığımız bu tesis, yüksek katma değerli üretim hedefimize doğrudan hizmet ediyor. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Nitelikli istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunulacak. Cari açığı yıllık 2,3 milyar dolar azaltabilecek bir üretimden bahsediyorum. Amacımız bu ve benzeri yatırımları kat kat artırmaktır. Üretimde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var. Türk sanayisi, bu dönüşümü gerçekleştirebilecek güce sahip. Devlet olarak biz de tüm imkanlarımızla girişimci ve sanayicilerin yanındayız. Oldukça cazip bir teşvik sistemine sahibiz.”
“BURSA’DA HİBRİT MOTOR YAPACAĞIZ”
Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure da temeli atılan yeni alüminyum enjeksiyon fabrikasının Renault Grubu’nun gelecek yıllarda Türkiye’de gerçekleştirmeyi planladığı kapsamlı yatırımların ilk somut adımı olduğuna işaret etti. Maure, şunları dile getirdi: “Renault Grubu Türkiye Cumhuriyeti’nin müthiş desteğiyle bu yeni fabrikayla 100 milyon avroluk yatırım yaptı. Hibrit motorlar yapacağız ve Türkiye’de bir ilk olacak. Burada 100’den fazla kişiye iş imkanı sunulacak. Oyak Renault Bursa Fabrikasının yüksek üretim performansı, Türkiye’de yeni projeler geliştirmemizin yolunu açıyor. Devam eden bu yatırımlar Oyak Renault Otomobil Fabrikaları çalışanlarımızın bilgi birikimi ve uzmanlığıyla birleşerek, Türkiye ekonomisine ve Renault Grubunun dünya çapındaki büyümesine katkıda bulunmaya devam edecektir.”
ÜLKEYE GÜVENİN GÖSTERGESİ
Oyak Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem yaptığı açıklamada “Oyak olarak ülkemize ve geleceğimize güvenimiz sonsuz. Bu temel atma, OYAK’ın Türk sanayisindeki öncü konumunu pekiştirecek olan, üyelerimize sürdürülebilir nema hedefimiz için geleceğe atılan bir adımdır” dedi.
Oyak olarak önceliklerinin inovasyon ve dijital dönüşüm olduğunu belirten Erdem, sözlerine şöyle devam etti: “12 yıldır art arda ihracat şampiyonu olan Türk otomotiv sektörünün 19 yıldır binek otomobil ve ihracat lideri Oyak Renault, 7 bin 100 kişiye istihdam sağlıyor, yıllık 378 bin otomobilve 920 bin motor üretim kapasitesi ile 70’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Bu anlamda bugünkü temel atma töreni bizim bu vizyonumuzun nişanesi niteliğinde. Bu teknolojinin Türkiye’de ilk defa bizim fabrikalarımızda gerçekleşecek olması, hem kurum olarak doğru yolda ilerlediğimizin hem de ülkemize duyulan güvenin önemli bir işareti.”
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