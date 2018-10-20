Bursa’ya cari açığı eritecek yatırım 

Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, Bursa’da Türkiye’nin ilk alüminyum motor bloğunu üretmek üzere yeni enjeksiyon tesisinin temelini attı. 100 milyon Euro yatırımla hayata geçecek olan fabrika Türkiye’nin yurtdışından ithal ettiği 2.3 milyar dolarlık ürünü üretecek. Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nın temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu tesisle birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Üretimin büyük bir bölümü ihraç edilecek” dedi.

İLK BLOK ÜRETİMİ

Sanayinin lokomotifi olan otomotiv sektöründe dev bir yatırım yapıldığını belirten Varank, “Bu yatırım proje bazlı teşvik sistemi sayesinde gerçekleşti. Bu tesisle birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Bu bloklar Renault’nun hibrit araçlar için geliştirdiği yüksek teknolojili yeni nesil motorlarda kullanılacak ve üretimin büyük bir bölümü ihraç edilecek” diye konuştu.

2.3 MİLYAR $ KATKI

Varank, bu yatırımı üç ana sebepten ötürü çok değerli ve önemli bulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: “İlk olarak, temellerini attığımız bu tesis, yüksek katma değerli üretim hedefimize doğrudan hizmet ediyor. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Nitelikli istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunulacak. Cari açığı yıllık 2,3 milyar dolar azaltabilecek bir üretimden bahsediyorum. Amacımız bu ve benzeri yatırımları kat kat artırmaktır. Üretimde yapısal bir dönüşüme ihtiyacımız var. Türk sanayisi, bu dönüşümü gerçekleştirebilecek güce sahip. Devlet olarak biz de tüm imkanlarımızla girişimci ve sanayicilerin yanındayız. Oldukça cazip bir teşvik sistemine sahibiz.”