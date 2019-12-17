Bütçe 7.8 milyar lira fazla verdi

Verilere göre kasımda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artarak 83.3 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 1.6 artışla 75.5 milyar lira oldu. Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 yükselerek 802.5 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 20.1 artarak 895.4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen toplam 960 milyar 976 milyon liralık ödenekten geçen ay 75 milyar 513 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 74 milyar 292 milyon lira olmuştu. Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen toplam 843 milyar 659 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1’i kullanılarak 68 milyar 50 milyon lira harcandı. Kasımda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 22 milyar 183 milyon lira olarak gerçekleşti.