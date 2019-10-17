2020 yılında kamuya alınacak personel sayısı belli oldu

22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8903
  • 6,5399
  • 282.069
  • 94284.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Naci Ağbal: Kamuya 2020 yılında 60 bin yeni personel alımı öngörüldü

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, '2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi bugün TBMM'ye sunulacaktır.' dedi. Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alımının öngörüldüğünü bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı.
 
Ağbal, "2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür. 2020 bütçesinde, bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü." dedi.
 
BÜTÇEDEN EĞİTİME AYRILAN KAYNAK ARTIYOR
 
Bütçeden eğitime ayrılan kaynağın artırılacağını ifade eden Ağbal, "2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1’i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak." diye konuştu.
 
Ağbal, 2020 yılında sağlığa bütçeden 188,6 milyar lira, savunma ve güvenliğe ise 141,1 milyar lira kaynak ayrılacağını bildirdi.
 
"88 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI YAPILACAK"
 
Bütçedeki kamu yatırımlarına ilişkin bilgi veren Ağbal, "2020 yılında ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime kadar 88,5 milyar liralık kamu yatırımı yapılacak." dedi.
 
Ağbal, "2020 bütçesinde sosyal yardım harcamaları için 69,5 milyar lira ayrıldı, ödeme gücü olmayanlar için ayrılan prim giderleri 13,4 milyar liraya çıktı." şeklinde konuştu.
 
Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık. Reel sektör destekleri 2020 yılında da devam edecek. Bu desteklere bütçeden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar liraya çıkarıyoruz."
 
KAMUYA 60 BİN PERSONEL ALIMI
 
Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alımının öngörüldüğünü bildirdi.
 
"GÜVENLİK BİRİMLERİNİN İHTİYACI OLAN HER KAYNAĞI ÖNGÖRDÜK"
 
Ağbal, "Yürütülen operasyon dahil savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü kaynağı öngördük, ilave gerekirse karşılayacak gücümüz var." dedi.

İşte ´Barış Pınarı´nda kullanılan silahlar! Ambargo tehditlerine ders gibi yanıt

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk açıkladı: Sınırda eğitim gören öğrenciler için önemli karar

Bakan Selçuk açıkladı: Sınırda eğitim gören öğrenciler için önemli karar

İki şirket birleşiyor! 1.2 milyar dolarlık satın alma

İki şirket birleşiyor! 1.2 milyar dolarlık satın alma

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

Türkiye'den Somali ordusuna önemli bağış: Anlaşma imzalandı

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

ABD'li komutan yalan paylaşımı beğendi!

2020 yılında kamuya alınacak personel sayısı belli oldu

2020 yılında kamuya alınacak personel sayısı belli oldu

Uzmanı uyardı! Probiyotik alırken buna dikkat edin

Uzmanı uyardı! Probiyotik alırken buna dikkat edin

Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Haklarında istenen ceza belli oldu

Sarar çiftine dehşeti yaşatmışlardı! Haklarında istenen ceza belli oldu

'Kalbimiz Mehmetçik’le'

'Kalbimiz Mehmetçik’le'
 

POPÜLER HABERLER

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

Yalanları bir kez daha ortaya çıktı

Yalanları bir kez daha ortaya çıktı

Bakması bile keyiflendiren masal gibi evler

Bakması bile keyiflendiren masal gibi evler

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA