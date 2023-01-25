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Ekonomi

Büyük bir boşluğu doldurma yarışına girdiler: Türkiye'nin imkanlarına sahip değiliz

Türkiye'nin Afrika'daki güçlü varlığına işaret eden Yunan basını, Atina hükümetinin kıta ziyaretleriyle dış politikada var olan büyük bir boşluğu doldurma yarışına girdiğini belirtti. Haberde Atina'nın Türkiye'nin elindeki mali araçlara sahip olmadığının açık olduğu kaydedildi.

Star Gazetesi25 Ocak 2023 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Büyük bir boşluğu doldurma yarışına girdiler: Türkiye'nin imkanlarına sahip değiliz
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Afrika turunu ele alan Yunan basını, Atina hükümetinin Yunan dış politikasında var olan büyük bir boşluğu doldurma yarışına girdiğini yazdı.

Türkiye'nin Afrika'da devam eden güçlü varlığına işaret eden Yunan basını, Yunanistan'ın tarihinde ilk kez Fildişi Sahili'ni ziyaret ettiğinden söz etti.

Haberde Yunanistan'ın Türkiye'nin kıtada oluşturduğu güçlü engelleri aşmak zorunda kalacağından bahsedildi.

Türkiye'nin Afrika genelinde güçlü bir finansmanla sistematik olarak desteklenen güçlü bir ağ geliştirdiği belirtildi.

Haberde, "43 Afrika ülkesinde büyükelçilik açılması, birçok Afrika başkentinin Türk Hava Yolları ile bağlanması, insani yardım için devlet kuruluşu TİKA'nın şubelerinin kurulması, savunma sanayi alanında gelen destekler Türkiye'ye elverişli bir alan oluşturmuştur" denildi.

Atina'nın Türkiye'nin elindeki mali araçlara sahip olmadığının açık olduğu kaydedildi.

Yunanistan'ın Afrika'ya açılma girişimindeki en büyük sorunun bir bakanın ziyaretiyle yeterli olmayacağı ifade edilirken Yunanistan'ın Afrika politikasını devamlı hale getirmesinin gerektiğine dikkat çekildi.

Star Gazetesi

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