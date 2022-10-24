Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rus – Ukrayna savaşı endişesiyle sezona yüksek beklentilerle girmeyen turizm sektörünün, yılı hedeflerin çok üzerinde geçirdiğini söyledi. Rus ve Ukraynalıların açığını Avrupa, Ortadoğu ve İngiltere'nin kapattığını vurgulayan Bağlıkaya, "Avrupa'da vize sorunu yaşayanlar Türkiye'ye yöneldi. Bu avantajımız daha da artacak " dedi. Bağlıkaya ayrıca önümüzdeki günlerde açılacak erken rezervasyon fırsatıyla yerli turistin yüzde 50'nin üzerinde indirimli oranlarla tatil paketi satın alabileceğini de ifade etti.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Akşam Gazetesi'nin sorularını cevapladı.

2 yıllık Kovid kaybının ardından, Türkiye nasıl bir turizm sezoru geçirdi?

Biz 2022'ye başlarken iyi bir sezon bekliyorduk ama gerçekten bu kadar yüksek bir sezon gelişeceğini tahmin etmiyorduk. Çünkü Rusya paniği vardı. Savaşın nasıl gelişeceğini öngöremiyorduk. Rusya ve Ukrayna'nın olmadığı bir yerde çok yüksek bir turist gelme ihtimali olabileceğini düşünmüyorduk. Çünkü Rusya bir numaralı pazarımız, Ukrayna da üçüncü veya dördüncü sırada ama düşündüğümüz gibi olmadı ama alternatif pazarlar devreye girdi.

Rusya'nın eksikliğini Avrupa ve Arap ülkeleri yani Ortadoğu pazarı ciddi bir biçimde kapattı. Beklemediğimiz yerlerden de artışlar oldu. Mesela İngiltere'de ciddi bir yükseliş oldu, yüzde 27 artıdayız. 2019'da Türkiye 51 milyon yabancı ziyaretçi ağırlamış, bu yıl sonu itibarıyla da pandemi öncesi rakamlara ulaşırız diye düşünüyoruz.

Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen turist sayısında nasıl bir düşüş söz konusu oldu?

Kovid öncesi rakamları baz alırsak, 2019 Ağustos sonu itibarıyla 4 milyon 800 bin Rus turist ağırlamışız. Bu sene aynı dönemde bu rakam 3 milyon olarak gerçekleşmiş. Ukrayna'daki düşüş ise yüzde 60 civarında. İlk 8 aydaki düşüş oranı, yıl sonuna kadar da aynı şekilde sürer diye düşünüyorum.

Bu artışı neye bağlıyorsunuz?

Bunun coğrafi konuğumuzla çok ciddi bir ilgisi var. Bir de vize konusu artık dünyada ciddi bir sıkıntı haline geldi. Yani o Avrupa'daki vize sorununu bir tek bizim ülkemiz yaşamıyor. Diğer ülkeler de bu sorunu yaşıyor. Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkeleri için Yunanistan, İspanya, Fransa ziyaretleri neredeyse imkansız hale geldi. Bunun avantajlarını da yaşıyoruz şu anda.

2023'te de su avantajımızın artarak devam edeceğini düşünüyoruz.

UCUZ PAZAR DEĞİLİZ

Kurdaki artış sektör için ne ifade etti. Türkiye ucuz bir pazar mı yabancılar için?

Türkiye çok ucuz bir destinasyon değil. Çünkü zaten bu seyahat paketleri euroyla, dolarla satılıyor yurt dışında. Belki insanlar otelin dışında bir harcama yapıyorlarsa, rakip ülkelere göre birazcık avantajlı duruma gelirler ama otel fiyatlarımız geçen senelere nazaran daha yüksek. Yani diğer kitle turizmi yapan ülkelerdeki tatil paketi fiyatlarıyla Türkiye'nin tatil paketi fiyatlarında önemli bir fark yok. Hatta aşağı yukarı aynıdır. Türkiye'nin tercih sebebi olmasının sebebi ucuz olması değil yani. Yunanistan da çok ucuz destinasyon, İspanya'nın bazı bölgeleri de çok ucuz. Üstelik bu ülkeler servis konusunda kesinlikle Türkiye'yle rekabet edilebilecek seviyede değil. Bir de tabii doğal olarak bizim hem kültürel hem tarihi hem coğrafyamızdan kaynaklanan avantajlarımız var. Turizmin hangi alanına elimizi atsak rekabetçi seviyedeyiz. Sağlık turizminden gastronomiye her konuda iddialıyız.

Dünyanın gündeminde bir enerji krizi var. Özellikle Avrupa zor günler yaşıyor. Bunun Türkiye turizm sektörüne pozitif veya negatif yansımaları olur mu?

Enerji fiyatlarının bizim yatırımcı arkadaşlara çok negatif etkisi olduğunu biliyorum. Tabii bunun dünyada bir maliyeti var. Türkiye'de bu maliyetten nasibini alıyor, ama en azından enerjimiz var. En azından enerjimiz var, bu yüzden mutluyuz. Ama bu Avrupa'daki enerji krizinin Türkiye'deki turizmi hareketlendireceğiyle ilgili beklenti biraz şehir efsanesi. Avrupa'da belli bir yaşın üstünde olup da ülkesiyle bağı olmayan yani çoluğu çocuğu okula gitmeyen, kendisi işe gitmeyen kesim zaten yıllardır kışlarını ya İspanya'da ya Yunanistan'da, ya Türkiye'de geçiriliyor. Dolayısıyla yeni bir kitle yok yani ortada. Diğer taraftan gaz sıkıntısı Avrupa'da yaygın bir hale gelir ve Avrupa ekonomik sıkıntıya girerse, insanların seyahat eğilimi azalabilir.

HAVAYOLU SORUNLARI SENEYE BİTER

Dünyada durum nasıl?

Dünya turizmindeki hareket bizim çok üzerimizde 2019'a göre yüzde 50 civarında artış söz konusu. Henüz bizde öyle bir hareket yok. Yani aslında henüz pastadan yeteri kadar pay almadık. Daha alınacak çok yol, yapılacak çok iş var. Yunanistan ve İspanya'nın artışı bizden yüksek.

Son dönemde havayollarında da sıkıntılar var. Grevler, uçuş iptalleri duyuyoruz. Bu da sektör üzerinde bir baskı yaratıyor mu?

Bu sene gerçekten havayolu işi yapanlar için şey pırlanta bir sene. Doluluklar çok yüksek. Çünkü dediğim gibi dünyanın seyahati yüzde 50 arttı ve dünyanın her yerinde uçak sıkıntısı var. Böyle bir seyahat artışına, ne havayolları, ne havayolu ekipleri hazırlıklı değildi. Arz talep dengesi bozulunca ortaya acayip fiyatlar çıkmaya başladı. Ben önümüzdeki sene bunun aynı şekilde devam edeceğini düşünmüyorum.

YERLİ TURİST % 50 UCUZA TATİL YAPABİLİR

Yerli turist için tatil giderek pahalanıyor. Ucuza tatil yapmanın bir formülü var mı?

Biz aralık, ocak aylarında erken rezervasyon kampanyasıyla satışları açıyoruz. Mesela geçen sene bu dönemde alım yapanlar yarı yarıya fiyatla hatta yarısından da az fiyatlara tatil yaptılar. Bu sene de büyük bir ihtimalle yine aralık ayında sezon paketleri satışa açılacak. Yani bu sene de yüzde 50'nin bile altında fiyatlarla tatil satın almak mümkün olacak.

2023 BU YILDAN DA İYİ OLACAK

2023'e nasıl bakıyorsunuz?

İnsanlar geçmişe oranla daha fazla seyahat etmek istiyor. 2023'ün Türkiye için çok iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçi sayımız artacaktır. Kişi başı harcama bu sene 834 dolardan 787 dolara düşmüş durumda. Bu düşüşün sebebi de kalış sürelerinin azalması. Pandemiden sonraki süreçte gecelemeler düştü. Dolayısıyla 2023'te de 787 dolar seviyelerini tutturabilirsek bu çok iyi bir ortalama bence. Bu standardı tuttursak ondan sonra her sene 5-10 dolar artırmak daha kolay.

Yurtiçi turlar nasıl?

Yurtiçi turlarda ciddi bir artış var. Türk vatandaşları daha çok gezmeye başladı. Yurtiçindeki sorun ise konaklama tesislerinin doluluğu. Türk ziyaretçilerin tercih ettiği bölgelerdeki oteller bu sene ciddi doluluk yaşadı. Kültür turlarında çok ciddi bir artış var