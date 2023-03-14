İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2023 Salı / 22 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9729
  • EURO
    20,3111
  • ALTIN
    1160.06
  • BIST100
    5323.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Ekonomi

Büyük gün geldi: Togg'un fiyatı açıklanacak

Türkiye'nin Otomobili Togg için nefesler tutuldu. Togg'un satış süreci bu hafta içinde başlıyor. Öte yandan yerli otomobilin fiyatı da bugün açıklanacak.

Sabah14 Mart 2023 Salı 08:02 - Güncelleme:
Büyük gün geldi: Togg'un fiyatı açıklanacak
ABONE OL

Türkiye'nin otomobili Togg'un fiyatı bugün açıklanıyor. Başlangıç paketinin 1 milyon lira civarında olması bekleniyor. Ay sonu itibarıyla çekilen kuralarla öncelik sırasına göre 2023'ün sonuna kadar 20 bin adet Togg sahiplerine teslim edilecek.

Türkiye'nin Otomobili Togg'un satış süreci başlıyor. Bugün fiyatının açıklanıp, ön sipariş sürecinin başlaması hedefleniyor.

Mart sonundan itibaren çekilen kuralarla öncelik sırasına göre 2023'ün sonuna kadar 20 bin adet Togg kademe kademe sahiplerine teslim edilecek.

FİYAT NE OLACAK?

Togg'da fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Kısa süre önce ÖTV matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı.

Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı. Sabah'ın haberine göre, Bu düzenlemeden sonra Togg'un başlangıç paketlerinin 1 milyon lira civarında satışa çıkacağı tahminleri yapılmaya başlandı.

ÖN SİPARİŞ ŞİMDİ

Ön siparişi alınan ve sıra numarasına göre hak kazanacak olan Togg C-SUV sahiplerine 2023 yılının sonuna kadar 20 bin araç teslim edilecek.

İlk teslimat mart sonu itibarıyla başlayacak. NFT'lerin satışındaki öncelik hakkı geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti.

Yarışmanın iptal edildiği milli otomobilde sadece çekilişle öncelik belirlenecek.

  • Togg
  • Togg fiyatı
  • Togg satışı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.