Büyük heyecan! 15 milyar dolarlık kilit açıldı

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler 13 yıl aradan sonra tamamen normale döndü. Türkiye ve Mısır, aralarındaki diplomatik ilişkileri büyükelçilik seviyesine çıkardı. Türkiye'nin neredeyse yarım asırdır Afrika kıtasındaki en büyük ticari ortağı ve en fazla ihracat yaptığı ülke olan Mısır ile gelinen nokta iş dünyasında heyecana neden oldu. Direkt olarak 5 milyar dolar dolarlık ihracat dolaylı olarak ise 15 milyar dolarlık yeni bir ticaret hacmine olanak sağlayacak gelişme enerjiden otomotive, müteahhitlik hizmetlerinden sağlığa kadar onlarca kalemi ilgilendiriyor.

AFRİKA'NIN KAPISI

Mısır, Afrika pazarına ulaşmanın en güçlü kapısı haline geldi. İş dünyası temsilcileri anlaşmanın arkasındaki en büyük itici gücün ise Akdeniz doğalgazı olduğunu belirtiyor. Anlaşma ile iki ülke de buradaki kaynağı hem iç tüketimde hem de Avrupa'ya satma konusunda yeni partner olacak. İhracatçıyı sevindiren bir başka gelişme ise eskiden ciddi bir maliyet avantajı sağlayan Mersin-İskenderiye arasında Ro-Ro seferlerinin de tekrar başlamasının önünde bir engel kalmaması.

ENERJİ BİRLİĞİ SAĞLANACAK

Mısır'ın "Enerji ticaretinde bölgesel bir merkez olma" iddiası ile attığı adımlar bugün hala çeşitli altyapı projeleriyle varlığını sürdürüyor. Bu amaç doğrultusunda yenilenebilir enerji ve doğalgaz santralleri inşa eden Mısır, aynı zamanda Akdeniz kıyısındaki Dabaa kentinde bir nükleer enerji santrali de inşa ediyor. Türkiye'nin enerji alanında yaptığı çalışmaların düzelecek ilişkiler sonrası potansiyel yeni girişimlerle bir üst seviyeye çıkması imkânı bulunuyor. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "Yatırımlar karşılıklı olarak artacak" dedi.

HEYETLER GİTMEYE BAŞLAMIŞTI

Geçen hafta geniş bir heyet ile Mısır'a gittiklerini belirten ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, burada dün resmi ataması yapılan Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şenle Mısırda bir araya geldiklerini ifade etti. Turhan, 2022 yılında 4 milyar doların üstünde bir ihracat gerçekleştirdiklerini, 2023 yılının tüm olumsuzluklarına rağmen 5 milyar dolar hedef koyduklarını belirtti. Turhan, "Mısır bizim için çok önemli bir bölge. Yalnızca armatür sektörünün 4 milyar dolarlık ihracat yapabileceği bir pazar var burada. O yüzden Mısır, potansiyeli çok yüksek olan bir ülke" değerlendirmesinde bulundu.

GIDADA GÜÇLÜ PARTNER OLURUZ

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Halihazırda üretmekte olduğumuz ürünlerimizin Mısır'da çok ciddi bir potansiyeli var. Mısır'a ihracatımızın çok ciddi manada artacağına, iş hacmimizin gelişeceğine inanmaktayız. Bu anlaşmayla birlikte sorunların da ortadan kalkması söz konusu olur ise hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ayağında gerçekten çok önemli ticari hacimlere imza atacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı.

ÖNEMLİ BİR PAZAR

Mısır'ın neredeyse sınır komşumuz gibi olduğunu, konteynerle gelen ürünün bir iki gün gibi kısa bir sürede Türkiye'ye ulaşılabildiğini belirten Turhan, "Kendi firmam yaklaşık 20 yıldır Mısır'la çalışıyor. Mısır'da planladığımız yatırımı gerçekleştirmek için adım attık. Yatırımda son aşamaya geldik. Burada belli oranda üretim yapmak istiyoruz, lokalleşmek istiyoruz. Bu lokalizasyon bizim için çok kıymetli. Türk üreticilerinin belki dünyadaki en yüksek algıya sahip olduğu yer Mısır. Mısır'da Türk halkına, Türk malına, kültürüne çok kıymet veriliyor. Birçok Türk firması Mısır'da yatırım yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.