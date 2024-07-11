Manisa'da 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD kasımdan itibaren % 40 ek Gümrük Vergisi'ne takılmadan satışlara başlayacak. Marka, bu yıl 10 bin adet, 2025'te 30 bin adet satıp 3 yıl sonra pazarda ilk üçe girecek.

Türkiye'ye 27 yıl aradan sonra ilk otomotiv yatırımını yapmaya hazırlanan Çinli BYD, büyük bir heyecan dalgasına da neden oldu. İmzaları atılan 1 milyar dolarlık yatırımın yapılacağı Manisa üretim tesislerinin de ayrıntıları netleşmeye başladı.

Aynı zamanda ilk kez yerli bir ortak olmadan yatırım yapan otomotiv firması unvanını da kazanan Çinli BYD, ülkemizde Toyota ve Lexus markalarını barındıran ALJ Grubu Türkiye distribütörlüğünde satılıyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yatırım teşvikleri konusunda daha fabrika üretime başlamadan Çin'den ithal edilecek yüzde 100 elektrikli ve hibrit modelleri yüzde 40 ek Gümrük Vergisi'ne takılmadan satılacak olması markaya büyük bir avantaj sağlayacak.

150 BİN ADET BAŞLANGIÇ

Manisa'da inşa edilecek fabrikanın 2026 yılı sonunda üretime başlamasının planlandığını belirten ALJ Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "BYD çok dinamik bir marka. Manisa tesisin 2026 sonunu beklemeden yaklaşık 18 ay sonra üretime başlaması bekleniyor. İlk fazında yıllık kapasitesi 150 bin adet olan fabrikanın daha da büyümesi planlar arasında. Daha önce açıklandığı gibi BYD fabrikası 5 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlayacak " dedi.

SATIŞLAR HIZLANACAK

"BYD'nin bu yatırım kararı, markanın Türkiye'de yeni bir döneme girmesini sağlayacak. Önümüzdeki dönemde BYD'nin çok agresif bir şekilde büyüyeceğini göreceğiz. Türkiye pazarında dengeleri çok hızlı bir şekilde değiştireceğiz" diye konuşan Ergun, "Tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerimizle BYD çok hızlı bir büyüme elde edecek. Yatırım teşvik belgesi, Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra Kasım-Aralık aylarında araçlarımızı daha ulaşılabilir bir şekilde sunmaya başlayacağız. Bu da BYD'nin 2024 yılını 10 bin adetler civarında tamamlamasını sağlayacak. Sonraki yıl ise bunun en az 3 katını satacak kadar potansiyele sahip olacağız. Model sayılarımız da hızla artacak. Aynı zamanda üretim planlamalarına bağlı olarak yılsonunda BYD ATTO 3 ve SEAL U DM-i modeline ek olarak elektrikli bir modeli daha sunmayı planlıyoruz. Agresif büyümeyle birlikte markamız 3 yıl içerisinde binek otomobil pazarında Türkiye'de en çok tercih edilen ilk 3 marka arasında yer alacak" diye konuştu.

Yatırım kararının açıklanmasından sonra BYD bayisi olmak için büyük bir talep aldıklarını açıklayan İsmail Ergun, "Şu anda bayilikle ilgili de çok fazla talep alıyoruz ve bayi adetlerimiz de hızlı bir şekilde artmaya devam edecek. Yılsonunda bayi adedimizi 20'ye çıkarmayı ve önümüzdeki yıl ise 40'un üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

YENİ MODELLER YOLDA

Bünyesinde Toyota ve Lexus gibi markaları barındıran ALJ Grubu Türkiye distribütörlüğünde Türkiye otomotiv pazarına giren BYD'nin Türkiye Genel Müdürlüğü görevini İsmail Ergun yürütürken, ALJ Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğunda ise Ali Haydar Bozkurt oturuyor. İlk olarak C segmentindeki tam elektrikli SUV modeli ATTO 3'ü kullanıcılarla buluşturan marka ayrıca şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i modelini Avrupa pazarından önce Türkiye'de nisan ayında satışa çıkardı.

3 MİLYON SATIŞ

Dünya çapında hibritler de dahil olmak üzere geçen yıl yaklaşık 3 milyon elektrikli otomobil satan BYD, 2 modeliyle yer aldığı Türkiye pazarında yılın ilk 6 ayında 1426 adetlik satış rakamına ulaştı. Markanın kısa süre sonra Tang, Dolphin, Han ve Seal modellerinin de Türkiye'de satışa sunması bekleniyor.

TÜRKİYE EN DOĞRU ADRES

"Öncelikle bir Türk vatandaşı olarak BYD gibi dünya devi bir markanın ülkemizde otomobil üretme kararı almasından dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmeliyim" diye konuşan BYD'nin Türkiye distribütörü ALJ'nin Türkiye ve Avrupa Başkanı Ali Haydar Bozkurt, Bu tür büyük yatırımların görüşmelerinin birkaç yıl sürdüğünü markanın yatırım kararı sürecinin çok kısa sürede gerçekleştiğini ifade etti. Bozkurt, "Daha önceki değerlendirmelerde de hep söyledim. Eğer Avrupa'ya ve dünyaya açılmak istiyorlarsa, en doğru adres Türkiye. Umarım bu karar diğer Çinli markaları da tetikleyecektir" açıklaması yaptı.