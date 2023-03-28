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Ekonomi

Büyük talep sonrası Togg'da üretim iki vardiyaya çıkıyor

Büyük bir taleple karşılaşan Türkiye'nin Otomobili Togg, üretimini artırma planı kapsamında Gemlik'teki fabrikada vardiyayı ikiye çıkarıyor. 20 bin aracın kurasına dahil olmak için yürütülen ön başvuru süreci dün sona erdi. İlk Togg'ların sahipleri yarın çekilecek dijital kurayla belli olacak.

Yeni Şafak28 Mart 2023 Salı 08:24 - Güncelleme:
Büyük talep sonrası Togg'da üretim iki vardiyaya çıkıyor
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Togg'un ön sipariş süreci dün sona erdi. İlk 20 bin Togg'un sahipleri yarın çekilecek kurayla belli olacak. Kurayla belirlenecek araç sayısı 12 binden 20 bine ve üretilecek toplam araç sayısı 28 bine çıkarılınca Togg fabrikasında yoğunluk da arttı. Gemlik'teki fabrikada vardiya sayısının ikiye çıkarılacağı öğrenildi.

Türkiye'nin Otomobili Togg'a gelen büyük ilgi, şirketin üretim planlarını olumlu yönde revize ettirmeyi beraberinde getirdi. Büyük bir taleple karşılaşan Togg, gelen büyük talebi karşılayabilmek için üretimini artırma planı kapsamında Gemlik'teki fabrikada vardiya sayısını ikiye çıkarma kararı aldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bini aşkın kişinin çalıştığı Bursa Gemlik'teki Togg Kampüsü'nde iki vardiya halinde üretimle daha günlük araç üretimi de artmış olacak. Ön kuraya dahil olmak isteyenlerin sayısının 100 bin kişiyi aşmasının ardından, Togg yönetimi bu yılki üretim adedini 20 binden 28 bine çıkardı. Kurayla sahibi belirlenecek araç sayısı ise 12 binden 20 bine yükseltildi.

ÜRETİM ARTIŞI TALEBE BAĞLI

2030'a kadar 5 farklı segmentte 1 milyondan fazla Togg üretilmesi planlanıyor. Bu yıl 28 bin olarak planlanan araç üretimi, önümüzdeki yıllarda önce 100 bin adet, ardından da 175 bin adet olarak sürdürülecek. Togg fabrikası, talep olması halinde bu rakamların üzerinde de üretim yapılabilecek kapasiteye sahip.

E-CÜZDAN'DAN BANKA TRANSFERİ

Kuraya dahil olmak için yürütülen ön başvuru süreci dün akşam sona erdi. Mobilite alanında ses getirecek özelliklere sahip T10X modeli için başlatılan ön sipariş sürecinde e-Cüzdan'a banka transferiyle yapılan aktarımlar dün saat 17.00'ye kadar işleme alındı, ön sipariş alımı ise 22.00'ye kadar devam etti. Yerli otomobile sahip olmak isteyenler belirlenen saate kadar başvurularını gerçekleştirdi. 20 bin kişinin sahip olacağı T10X modelinde gözler yarın dijital ortamda gerçekleşecek kura çekimine çevrildi. İlk Togg'ların sahipleri yarın çekilecek kurayla belli olacak.

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